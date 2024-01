HAMBOURG (dpa-AFX) - La banque privée Berenberg a abaissé l'objectif de cours de Wacker Chemie de 125 à 110 euros et a maintenu sa recommandation 'conserver'. Comparé à d'autres titres de la chimie comme BASF et Lanxess, les 2023 peu modifiés de Wacker Chemie n'ont pas mal évolué, a écrit l'analyste Sebastian Bray dans une étude publiée vendredi. Outre le faible endettement, l'espoir d'un soutien politique en Allemagne contre les pires effets de la crise des coûts de l'énergie ainsi que le découplage des prix du polysilicium à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine - deux facteurs qui ne devraient plus soutenir 2024 - en sont la cause. Bray a réduit ses estimations de résultats (EPS) pour 2024 et 2025 de 30 % en moyenne./gl/jha/.

