MUNICH (dpa-AFX) - Malgré une activité toujours difficile, le fabricant de plaquettes semi-conductrices Siltronic est un peu plus confiant pour l'année en cours. Les stocks étant encore élevés chez les clients, la croissance des marchés finaux, tirée par la tendance de l'IA, ne se reflète pas encore dans les commandes, explique le PDG de Siltronic, Michael Heckmeier, selon un communiqué publié jeudi. Néanmoins, les résultats du deuxième trimestre ont été meilleurs que ce que les analystes avaient prévu en moyenne auparavant. L'action Siltronic a connu une forte hausse.

Dans un marché global faible, les titres ont progressé de 5,4 pour cent à 74,70 euros en tête du MDax. Ils ont ainsi poursuivi leur stabilisation à l'intérieur de la fourchette d'environ 70 à 78 euros qui existe depuis fin avril. A l'époque, une révision à la baisse des prévisions de l'entreprise pour 2024 avait encore accru la pression sur les titres. Cette année, ils sont toujours en baisse de près de 16%.

L'analyste Constantin Hesse de la société d'investissement Jefferies a écrit dans une première évaluation que le développement du groupe était réjouissant. Le deuxième trimestre s'est mieux déroulé que prévu. Même si la morosité du secteur se prolongeait, les prix de vente semblaient au moins se maintenir.

Siltronic prévoit désormais un chiffre d'affaires à un chiffre pour 2024, inférieur à celui de l'année précédente, qui s'élevait à 1,5 milliard d'euros. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (marge Ebitda) devrait être de 23 à 25%. En avril, la participation de Wacker Chemie avait encore abaissé ses perspectives initiales et annoncé une baisse du chiffre d'affaires d'environ 10 % et une marge de 21 à 25 %.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a tout de même légèrement augmenté par rapport au début de l'année ; par rapport à la même période de l'année précédente, on constate toutefois une baisse de 13 pour cent à un peu plus de 351 millions d'euros. Il en reste 25,8 % en tant que résultat d'exploitation. En valeur absolue, cela représente 90,6 millions d'euros, soit presque un quart de moins qu'il y a un an. L'excédent est passé de 61,4 à 22,4 millions d'euros.

Si la marge opérationnelle devrait faiblir au second semestre par rapport à son niveau actuel, c'est aussi en raison des coûts de démarrage de la nouvelle usine de Singapour. "De plus, des travaux de maintenance programmés sur une ligne de production sont prévus au quatrième trimestre, qui seront comblés par des réductions de stocks et auront donc également un impact négatif sur la marge", a-t-on ajouté./mis/zb/jha/