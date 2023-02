Siltronic s'effondre après des perspectives décevantes

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions de Siltronic ont perdu vendredi d'un coup tous les gains accumulés depuis le début de l'année. Après que le fournisseur de l'industrie des puces ait annoncé qu'il s'attendait à une forte baisse de son activité, le titre a chuté de 10,6% à 66,90 euros dans l'après-midi et est retombé à son niveau de novembre. Il s'agit de loin de la valeur la plus faible du MDax des valeurs moyennes, qui a perdu environ 1 pour cent.

Siltronic s'attend à une baisse significative de ses bénéfices et de son résultat opérationnel en 2023 en raison d'un affaiblissement de la demande. Les fabricants de puces tels qu'Intel, AMD et TSMC, le plus grand fabricant à la commande au monde, ressentent actuellement la contraction du marché des ordinateurs personnels, et de nombreux consommateurs deviennent également plus prudents lors de l'achat d'appareils électroniques grand public en raison de l'inflation élevée et des inquiétudes sur l'économie.

De plus, lors des pénuries de puces des deux dernières années, les entreprises de nombreux secteurs ont souvent commandé deux fois pour pouvoir être livrées. Après le retour à la normale de nombreuses chaînes d'approvisionnement et en raison de la réticence de nombreuses personnes à acheter, ces entreprises et les fabricants de puces devraient maintenant se retrouver avec des stocks en partie pleins. Ces stocks devraient maintenant être écoulés avant que les clients ne commandent de nouvelles plaquettes de silicium à la participation de Wacker Chemie. Les actions de ce dernier ont perdu 3,6% après une bonne performance récente.

De plus, les coûts de Siltronic ont augmenté en raison de l'inflation. Le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle avant intérêts, impôts et amortissements devraient donc être nettement inférieurs aux niveaux de 2022. Les analystes s'attendaient jusqu'à présent en moyenne à une meilleure évolution.

Un boursicoteur a fait remarquer que l'entreprise s'était récemment montrée optimiste par rapport au premier trimestre en publiant des chiffres provisoires pour le quatrième trimestre. La déception est donc grande sur le marché.

L'expert Constantin Hesse du cabinet d'analyse Jefferies a écrit que les perspectives du fabricant de wafers étaient décevantes. Les attentes du marché pourraient être réduites d'environ un quart. La faible valorisation devrait toutefois limiter le potentiel de baisse des actions.

Le tableau graphique s'est encore assombri après la chute des cours en fin de semaine. Après être passés récemment sous d'importantes lignes de support à court et moyen terme, les actions sont maintenant passées nettement sous la ligne moyenne à 200 jours. Cette dernière décrit la tendance à long terme /la/jsl/he.