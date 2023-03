WDH/AKTIE IM FOKUS : Un dividende record incite les investisseurs à s'intéresser à Wacker Chemie

(Correction d'une erreur de rédaction dans le premier paragraphe)

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Les actions de Wacker Chemie ont pratiquement effacé leur début de semaine très faible, notamment grâce à un dividende record. Après des pertes initiales, les titres de l'entreprise de chimie de spécialité sont passés dans le vert et ont progressé de 2,4 pour cent à 149,20 euros. Ils ont ainsi été l'un des plus grands gagnants du MDax. La ligne mobile à 21 jours, qui indique la tendance à court terme de l'action et se situe actuellement juste en dessous de 149,50 euros, est ainsi à nouveau à portée de main.

Un trader a évoqué la proposition d'un dividende record de 12 euros comme moteur du cours. "Les amateurs de dividendes devraient sauter sur l'occasion, tandis que les pessimistes devraient probablement être découragés par les prévisions de marge pour l'année en cours".

Chetan Udeshi, analyste chez JPMorgan, a souligné à cet égard que le milieu de la marge opérationnelle prévue par Wacker pour 2023 est inférieur à l'estimation moyenne des analystes. Cela obligerait donc l'entreprise à faire de gros efforts pour répondre aux attentes. "C'est pourquoi les commentaires de la direction sur l'évolution du carnet de commandes au deuxième trimestre devraient être particulièrement suivis lors de la conférence téléphonique."/ck/mis

