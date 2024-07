Wacker Neuson SE est un fabricant allemand d'équipements de construction légers et de machines de construction compactes. La société opère à travers trois segments : Équipement léger, Équipement compact et Services. Le segment des équipements légers comprend les vibrateurs internes et externes, les convertisseurs, les truelles, la technologie des barres d'armature, les pilonneuses, les rouleaux et les plaques vibrantes, les marteaux électriques, les pompes et les générateurs. Le portefeuille d'équipements compacts comprend des pelles, des chargeurs sur roues, des chargeurs compacts, des télescopiques, des tombereaux à quatre roues et des tombereaux sur chenilles. Le segment des services comprend les services de location et les activités après-vente, telles que la réparation et la fourniture de pièces détachées. Les produits de la société sont principalement destinés aux industries de la construction et de l'agriculture, aux entreprises de jardinage, d'aménagement paysager et industrielles, ainsi qu'aux entreprises de recyclage et aux organismes municipaux. La société opère en Amérique, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Secteur Véhicules et machines lourdes