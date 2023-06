Le fabricant de machines de chantier Wacker Neuson veut devenir plus rentable

MUNICH (dpa-AFX) - Le fabricant d'engins de chantier Wacker Neuson veut maintenir son rythme de croissance dans les années à venir et devenir plus rentable. D'ici 2030, le chiffre d'affaires du groupe devrait passer à 4 milliards d'euros et une marge bénéficiaire avant intérêts et impôts de plus de onze pour cent devrait être atteinte, a annoncé l'entreprise mercredi. A titre de comparaison, le groupe coté dans l'indice SDax des valeurs secondaires a réalisé en 2022 des recettes de 2,25 milliards d'euros, dont neuf pour cent sont restés sous forme de bénéfice opérationnel.

L'objectif de chiffre d'affaires à long terme se base sur une croissance attendue de huit pour cent par an en moyenne, ce qui correspond à la moyenne des dernières années, a-t-on ajouté. Les éventuelles acquisitions ne sont pas encore prises en compte. L'objectif de marge devrait être atteint en poursuivant les mesures d'efficacité qui ont déjà eu un effet positif au cours des trimestres précédents./mis/zb