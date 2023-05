Wacker Neuson en croissance grâce à de bonnes affaires aux Etats-Unis et en Europe et parvient à réduire ses coûts

MUNICH (dpa-AFX) - Une forte demande en Europe et en Amérique du Nord a dopé le fabricant d'engins de chantier Wacker Neuson en début d'année. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de plus d'un quart à 667 millions d'euros, a annoncé l'entreprise SDax mardi à Munich. Les analystes s'attendaient à une croissance moins importante. En ce qui concerne le résultat avant intérêts et impôts (Ebit), Wacker Neuson a profité d'un effet positif non récurrent, la vente d'un terrain. En outre, la direction a pu réduire les coûts administratifs, commerciaux et de recherche et développement, ce qui a permis d'améliorer la marge opérationnelle de 7,5 % à 13,2 %. Les prévisions annuelles ont été confirmées.

La situation de la chaîne d'approvisionnement s'est certes légèrement améliorée, mais elle reste un défi, a-t-on ajouté. Le stock de machines en cours s'est donc légèrement amélioré, mais Wacker Neuson continue de détenir des stocks élevés.