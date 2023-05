Wacker Neuson ne parviendra pas à maintenir l'élan du premier trimestre

MUNICH (dpa-AFX) - Le fabricant d'engins de chantier Wacker Neuson s'attend à des résultats plus faibles dans les mois à venir, après un début d'année en fanfare. Le PDG de l'entreprise, Karl Tragl, continue de penser que le premier trimestre devrait être le plus fort de l'année 2023. Il a confirmé mardi les prévisions annuelles. Les chaînes d'approvisionnement restent déterminantes pour les activités quotidiennes, a indiqué l'entreprise mardi à Munich. La situation s'est certes légèrement améliorée, "mais nous sommes encore loin d'une normalisation de la situation", a déclaré le directeur financier Christoph Burkhard. Les investisseurs ont réagi par des prises de bénéfices.

L'action cotée au SDax était en baisse d'environ 3,3 pour cent. Malgré le recul du cours, la hausse depuis le plus bas de fin septembre s'élève tout de même à environ 70 pour cent. Martin Comtesse, du cabinet d'analyse Jefferies, se félicite des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des experts du marché.

En raison des problèmes de la chaîne d'approvisionnement, Wacker Neuson continue de maintenir des stocks élevés afin, selon ses propres dires, d'assurer sa croissance. Cette stratégie mobilise toutefois beaucoup de capital, ce qui pèse également sur le cash-flow libre depuis environ un an. Au premier trimestre, le stock de machines en cours s'est déjà légèrement amélioré. Il reste volatile, mais est revenu en dessous de ses plus hauts niveaux.

Au final, Wacker Neuson a réalisé un bénéfice de 62,4 millions d'euros au premier trimestre, soit plus du double de celui de l'année précédente. L'entreprise a également bénéficié d'un effet positif non récurrent, la vente d'un bien immobilier.

La direction a également réussi à réduire les coûts administratifs, commerciaux et de recherche et développement. La marge sur le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est améliorée, passant de 7,5 % à 13,2 %. Elle s'est donc développée mieux que ne le prévoyaient les analystes et Wacker Neuson a également surpris positivement en termes de croissance.

Le chiffre d'affaires a progressé de plus d'un quart pour atteindre 667 millions d'euros, porté par une forte demande en Europe et en Amérique du Nord. Outre-Atlantique en particulier, la société munichoise a continué à développer son réseau de concessionnaires affiliés et a bénéficié d'une forte demande de la part des grands comptes. La troisième région d'activité de Wacker Neuson, l'Asie-Pacifique, a souffert d'une baisse des ventes en Chine, mais a tout de même enregistré une hausse globale.

Pour l'ensemble de l'année, la direction vise un chiffre d'affaires de 2,3 à 2,5 milliards d'euros. La marge opérationnelle devrait se situer entre 9,5 et 10,5 pour cent./lew/mne/stk