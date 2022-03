Wafa assurance : Résultats financiers 2021 et avis de convocation à l'AGO du 11 mai 2022 31/03/2022 | 15:26 Envoyer par e-mail :

AVIS DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE FIXATION DE LA DATE ET DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE Les actionnaires de WAFA ASSURANCE sont priés d'assister à son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 11 mai 2022 à 11 heures au siège social, sis 1, Boulevard Abdelmoumen - Casablanca et par visio-conférence en vue de délibérer et statuer sur l'ordre du jour suivant : 1. Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2021 ;

2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

3. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 20/95 et la loi 78/12 ;

4. Affectation du résultat de l'exercice ;

5. Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;

6. Renouvellement de mandats d'administrateurs ;

7. Nomination d'un nouvel administrateur ;

8. Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration ;

9. Pouvoirs à conférer. Les détendeurs d'actions au porteur doivent fournir au siège de la société une attestation émanant d'un organisme bancaire ou d'une société de bourse agréée, justifiant la qualité de l'actionnaire et ce, au plus tard cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée ; Les titulaires d'actions nominatives, pour être admis à l'Assemblée, sont tenus d'être inscrits, cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée, dans les registres de la société. Conformément à l'article 121 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par les lois 20-05, 78-12 et 20-19, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. Le Conseil d'Administration AVIS DE DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DE WAFA ASSURANCE DU MERCREDI 11 MAI 2022 Les actionnaires de WAFA ASSURANCE sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 11 Mai 2022 à 11 heures au siège social, sis 1, Boulevard Abdelmoumen - Casablanca. Les actionnaires de WAFA ASSURANCE peuvent également participer à l'Assemblée Générale par visio-conférence. La participation par visio-conférence est soumise à l'envoi préalable d'une demande de participation à l'adresse ago2021@wafaassurance.co.ma, cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée, accompagnée impérativement des pièces suivantes : 1- Une pièce d'identité numérisée ; 2- Une attestation de blocage des actions numérisées ; 3- Le bulletin de vote disponible sur le site www.wafaassurance.ma dument rempli et renseigné ; Une fois la demande envoyée, un courriel de confirmation précisant les identifiants de la visio-conférence ainsi qu'un code d'identification sera transmis à l'actionnaire. Modalités de vote à l'Assemblée Générale Les détenteurs d'actions au porteur doivent fournir au siège de la société une attestation émanant d'un organisme bancaire ou d'une société de bourse agréée, justifiant de la qualité de l'actionnaire et ce, au plus tard cinq (5) jours avant la tenue de l'assemblée. Les titulaires d'actions nominatives, pour être admis à l'Assemblée sont tenus d'être inscrits, cinq (5) jours avant la PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuve les états de synthèse arrêtés à la date du 31 décembre 2021, tels qu'ils viennent de lui être présentés, faisant ressortir un bénéfice net après impôts de DH 536.459.748,19 DH. DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, sur les conventions relevant de l'article 56 et suivants de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 20/95 et la loi 78/12, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2021 comme suit : Bénéfice net de l'exercice 2021 : 536.459.748,19 Report à nouveau 2021 Montant distribuable tenue de l'Assemblée, dans les registres de la société. Les actionnaires présents à l'Assemblée Générale participent en leur nom propre, au vote du projet des résolutions qui leur sont soumises. Ils peuvent également participer à ce vote au nom des actionnaires représentés, suivant les modalités ci-après définies. Enfin, les actionnaires qui ne peuvent ni participer à cette assemblée, ni se faire représenter par un autre actionnaire, peuvent participer au vote, au moyen du formulaire de vote par correspondance. • Vote par procuration : Les actionnaires qui ne peuvent participer à cette Assemblée ni voter par correspondance, peuvent se faire représenter par le Président de l'assemblée et actionnaire de la Société ou par tout autre actionnaire en remplissant le formulaire de pouvoirs et en procédant à sa signature, dont le modèle est disponible et peut être téléchargé sur le site internet de Wafa Assurance : www.wafaassurance.ma. La procuration doit être accompagnée de l'attestation originale de propriété des actions, délivrée par l'organisme dépositaire de celles-ci et, devra être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse du siège de Wafa Assurance et par courriel à l'adresse ago2021@wafaassurance.co.ma, au moins trois (3) jours ouvrés avant la réunion de l'Assemblée Générale, soit au plus tard le 6 Mai 2022. • Vote par correspondance : Les actionnaires qui ne peuvent participer à cette Assemblée peuvent voter au moyen du formulaire PROJET DE RESOLUTIONS Réserve légale : - Dividende : 420.000.000,00 Réserve facultative : - Report à nouveau : 4.787.433.001,26 Le dividende ordinaire de l'exercice 2021 est fixé à 120 Dirhams par action. Le dividende ainsi fixé sera mis en paiement à partir du lundi 20 Juin 2022 aux guichets d'Attijariwafa bank. QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif de leurs mandats aux administrateurs et aux commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2021. CINQUIEME RESOLUTION L'Assemblée générale prend acte que les mandats d'administrateurs de Monsieur Mohamed EL KETTANI, Monsieur Boubker JAI, Monsieur Aymane TAUD et Monsieur Gilles DUPIN arrivent à échéance à l'issue de la présente Assemblée et décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de le renouveler pour une : 4.670.973.253,07 période de six ans.

: 5.207.433.001,26 Ces mandats viendront à expiration à la date de de vote par correspondance. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site internet de Wafa Assurance : www.wafaassurance.ma. Le formulaire de vote par correspondance dûment complété, signé et cacheté, le cas échéant, pour les actionnaires personnes morales, doit être accompagné de l'attestation originale délivrée par l'organisme dépositaire des actions et devra être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse du siège de Wafa Assurance et par courriel à l'adresse ago2021@wafaassurance.co.ma, au moins trois (3) jours ouvrés avant la réunion de l'Assemblée Générale soit au plus tard le 6 Mai 2022. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Tout actionnaire ayant voté par correspondance ou ayant adressé un pouvoir, n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'assemblée générale. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'épidémie du coronavirus (Covid-19), les documents requis par la loi 17-95 telle que modifiée et complétée sont mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société www.wafaassurance.ma. l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027. SIXIEME RESOLUTION L'Assemblée générale nomme en qualité d'Administrateur indépendant Madame Rachida BENABDALLAH pour une durée statutaire de 6 ans, soit jusqu'à la date de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027. SEPTIEME RESOLUTION L'assemblée Générale décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration annuellement, à partir de l'exercice 2021 et jusqu'à nouvelle décision, la somme globale brute de 3.000.000 DH. Le Conseil d'Administration répartira cette somme entre ses membres, dans les proportions qu'il jugera convenables. HUITIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes les formalités légales prescrites par la loi. ACT I F 31/12/2021 31/12/2020 PASSIF 31/12/2021 31/12/2020 Brut Amort./Prov. Net Net ACTIF IMMOBILISE 41 087 251 627,81 1 437 186 748,12 39 650 064 879,69 36 432 537 082,66 FINANCEMENT PERMANENT 44 251 330 416,72 41 880 897 274,90 Immobilisation en non-valeurs 159 558 663,26 72 147 110,12 87 411 553,14 101 247 157,29 Capitaux propres 6 168 433 001,26 5 981 973 253,07 Frais préliminaires - Capital social ou fonds d'établissement 350 000 000,00 350 000 000,00 Charges à répartir sur plusieurs exercices 159 558 663,26 72 147 110,12 87 411 553,14 101 247 157,29 à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé - Primes de remboursement des obligations - Capital appelé, (dont versé .................................. ) - Immobilisations incorporelles 324 206 941,84 155 146 521,47 169 060 420,37 145 869 608,53 Primes d'émission, de fusion, d'apport - Immobilisation en recherche et développement - Ecarts de réévaluation - Brevets, marques, droits et valeurs similaires 296 225 304,94 155 146 521,47 141 078 783,47 130 380 939,43 Réserve légale 35 000 000,00 35 000 000,00 Fonds commercial - Autres réserves 576 000 000,00 576 000 000,00 Autres immobilisations incorporelles 27 981 636,90 27 981 636,90 15 488 669,10 Report à nouveau (1) 4 670 973 253,07 4 616 517 352,73 Immobilisations corporelles 377 569 829,15 290 985 135,57 86 584 693,58 96 326 883,89 Fonds social complémentaire - Terrains 5 305 580,00 5 305 580,00 5 305 580,00 Résultats nets en instance d'affectation (1) - Constructions 82 788 082,77 64 266 021,56 18 522 061,21 22 834 727,33 Résultat net de l'exercice (1) 536 459 748,19 404 455 900,34 Installations techniques, matériel et outillage 10 938 265,26 6 285 428,82 4 652 836,44 5 121 455,46 Capitaux propres assimilés - - Matériel de transport 1 833 803,23 1 491 691,25 342 111,98 508 238,26 Provisions réglementées - - Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 261 459 469,23 218 941 993,94 42 517 475,29 47 512 285,08 Dettes de financement 3 728 329,92 3 728 329,92 Autres immobilisations corporelles 1 497 045,96 1 497 045,96 1 497 045,96 Emprunts obligataires - Immobilisations corporelles en cours 13 747 582,70 13 747 582,70 13 547 551,80 Emprunts pour fonds d'établissement - Immobilisations financières 1 450 621 642,73 80 379 881,20 1 370 241 761,53 651 627 121,04 Autres dettes de financement 3 728 329,92 3 728 329,92 Prêts immobilisés - Provisions durables pour risques et charges 60 000 000,00 80 000 000,00 Autres créances financières 534 522 649,66 534 522 649,66 5 520 249,66 Provisions pour risques - Titres de participation - Provisions pour charges 60 000 000,00 80 000 000,00 Autres titres immobilisés 916 098 993,07 80 379 881,20 835 719 111,87 646 106 871,38 Provisions techniques brutes 38 019 169 085,54 35 815 195 691,91 Placements affectés aux opérations d'assurance 38 775 294 550,83 838 528 099,76 37 936 766 451,07 35 437 466 311,91 Provisions pour primes non acquises 889 426 274,00 798 534 249,00 Placements immobiliers 1 053 330 389,48 311 268 944,62 742 061 444,86 615 597 533,03 Provisions pour sinistres à payer 10 107 346 455,17 9 200 189 238,13 Obligations, bons et titres de créances négociables 13 979 425 318,95 100 000 000,00 13 879 425 318,95 11 717 274 791,82 Provisions des assurances vie 24 256 037 568,27 23 630 219 121,28 Actions et parts sociales 19 571 560 160,95 374 274 993,57 19 197 285 167,38 18 616 992 106,51 Provisions pour fluctuations de sinistralité 603 977 005,79 811 689 186,79 Prêts et effets assimilés 713 560 467,51 52 984 161,57 660 576 305,94 563 063 751,09 Provisions pour aléas financiers - - Dépôts en comptes indisponibles 1 997 386 611,86 1 997 386 611,86 3 131 367 001,44 Provisions techniques des contrats en unités de compte 1 362 153 742,61 680 863 219,59 Placements affectés aux contrats en unités de compte 1 362 153 742,61 1 362 153 742,61 680 863 219,59 Provisions pour participations aux bénéfices 745 679 731,66 644 410 439,08 Dépôts auprès des cédantes - - Provisions techniques sur placements 22 639 173,04 22 639 173,04 Autres placements 97 877 859,47 97 877 859,47 112 307 908,43 Autres provisions techniques 31 909 135,00 26 651 065,00 Ecarts de conversion - actif - Ecarts de conversion -passif - Diminution de créances immobilisées et des placements - Augmentation des créances immobilisées et des placements - Augmentation des dettes de financement et des provisions techniques - Diminution des dettes de financement et des provisions techniques - ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie) 8 723 148 168,96 1 415 838 633,80 7 307 309 535,16 7 990 953 915,60 PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie) 3 017 832 054,74 3 002 670 199,27 Part des cessionnaires dans les provisions techniques 2 064 970 248,00 - 2 064 970 248,00 1 796 025 326,00 Dettes pour espèces remises par les cessionnaires 431 107 132,04 339 886 295,34 Provisions pour primes non acquises 260 917 143,00 260 917 143,00 165 602 496,00 Dettes pour espèces remises par les cessionnaires 431 107 132,04 339 886 295,34 Provisions pour sinistres à payer 1 344 133 504,00 1 344 133 504,00 1 168 896 526,00 Dettes de passif circulant 2 586 724 922,70 2 662 783 903,93 Provisions des assurances vie 452 302 860,00 452 302 860,00 455 194 053,00 Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs 154 187 101,62 178 505 133,68 Autres provisions techniques 7 616 741,00 7 616 741,00 6 332 251,00 Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs 819 948 184,16 970 847 005,47 Créances de l'actif circulant 5 326 660 140,20 1 415 838 633,80 3 910 821 506,40 4 196 201 290,83 Personnel créditeur 36 147 871,83 18 899 927,11 Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs 106 847 103,63 106 847 103,63 47 623 898,56 Organismes sociaux créditeurs 20 972 389,40 18 276 082,89 Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs 3 369 510 538,43 1 408 037 559,12 1 961 472 979,31 2 359 080 507,36 Etat créditeur 239 199 828,67 375 025 254,43 Personnel débiteur 6 984 568,68 - 6 984 568,68 1 373 401,50 Comptes d'associés créditeurs 108 505,04 108 185,04 Etat débiteur 523 694 860,39 523 694 860,39 515 657 854,19 Autres créanciers 687 527 909,55 553 348 120,10 Comptes d'associés débiteurs - - Comptes de régularisation-passif 628 633 132,43 547 774 195,21 Autres débiteurs 753 850 609,59 6 000 000,00 747 850 609,59 601 217 267,74 Autres provisions pour risques et charges - Comptes de régularisation-actif 565 772 459,48 1 801 074,68 563 971 384,80 671 248 361,48 Ecarts de conversion -passif (éléments circulants) - Titres et valeurs de placement (non affectés aux opérations d'assurance) 1 331 517 780,76 1 331 517 780,76 1 998 727 298,77 - Ecarts de conversion -actif (éléments circulants) - - TRESORERIE 311 954 589,18 - 311 954 589,18 460 076 475,91 TRESORERIE 166 532,57 - Trésorerie-actif 311 954 589,18 - 311 954 589,18 460 076 475,91 Trésorerie-passif 166 532,57 - Chèques et valeurs à encaisser 28 040 370,44 28 040 370,44 78 811 703,16 Crédits d'escompte - Banques, TGR, C.C.P. 283 913 922,84 - 283 913 922,84 381 026 171,50 Crédits de trésorerie - Caisses, régies d'avances et accréditifs 295,90 295,90 238 601,25 Banques 166 532,57 - TOTAL GENERAL 50 122 354 385,95 2 853 025 381,92 47 269 329 004,03 44 883 567 474,17 TOTAL GENERAL 47 269 329 004,03 44 883 567 474,17 FINANCEMENT PERMANENT Capitaux propres BILAN Dettes de financementProvisions techniques brutesPASSIF CIRCULANT (hors trésorerie) Dettes pour espèces remises par les cessionnaires Dettes de passif circulant TOTAL GENERAL 44 251 330 416,72 6 168 433 001,26 3 728 329,92 38 019 169 085,54 3 017 832 054,74 431 107 132,04 2 586 724 922,70 47 269 329 004,03 I - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCES VIE Libellé 31/12/2021 31/12/2020 Brut Cessions Net Net 1 Primes 5 004 672 444,87 24 800 489,70 4 979 871 955,17 4 348 549 904,82 Primes émises 5 004 672 444,87 24 800 489,70 4 979 871 955,17 4 348 549 904,82 2 Produits techniques d'exploitation 62 288 377,01 62 288 377,01 53 750 802,56 Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation 55 744 233,57 55 744 233,57 39 029 864,18 Reprises d'exploitation, transferts de charges 6 544 143,44 6 544 143,44 14 720 938,38 3 Prestations et frais 5 252 382 512,35 56 582 363,06 5 195 800 149,29 4 489 141 767,31 Prestations et frais payés 3 770 474 945,26 45 457 837,06 3 725 017 108,20 2 793 926 406,93 Variation des provisions pour sinistres à payer 183 090 853,53 14 015 719,00 169 075 134,53 89 478 990,73 Variation des provisions des assurances vie 625 818 446,97 -2 891 193,00 628 709 639,97 883 178 467,87 Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité -109 561 549,00 -109 561 549,00 15 251 205,00 Variation des provisions pour aléas financiers Variation des provisions techniques des contrats en unités de compte 681 290 523,01 681 290 523,01 401 361 222,57 Variation des provisions pour participation aux bénéfices 101 269 292,58 101 269 292,58 305 945 474,21 Variation des autres provisions techniques 4 Charges techniques d'exploitation 471 360 839,25 471 360 839,25 436 468 559,12 Charges d'acquisition des contrats 339 462 774,80 339 462 774,80 305 306 865,72 Achats consommés de matières et fournitures 3 227 983,58 3 227 983,58 3 455 936,52 Autres charges externes 39 038 324,29 39 038 324,29 35 463 597,48 Impôts et taxes 10 603 449,90 10 603 449,90 10 197 346,63 Charges de personnel 55 942 792,00 55 942 792,00 61 275 060,24 Autres charges d'exploitation 1 528 213,95 1 528 213,95 1 599 650,62 Dotations d'exploitation 21 557 300,73 21 557 300,73 19 170 101,89 5 Produits des placements affectés aux opérations d'assurance. 1 126 074 392,67 1 126 074 392,67 1 018 150 487,48 Revenus des placements 883 541 146,45 883 541 146,45 883 932 526,09 Gains de change Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir 7 152 907,90 7 152 907,90 7 220 141,16 Profits sur réalisation de placements 162 447 223,11 162 447 223,11 115 722 203,92 Ajustements de VARCUC (1)(plus-values non réalisées) 58 597 582,06 58 597 582,06 10 020 333,74 Profits provenant de la réévaluation des placements affectés Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges 14 335 533,15 14 335 533,15 1 255 282,57 6 Charges des placements affectes aux opérations d'assurance 80 540 842,98 80 540 842,98 52 491 882,78 Charges d'intérêts Frais de gestion des placements 12 782 868,21 12 782 868,21 10 952 500,48 Pertes de change Amortissement des différences sur prix de remboursement 32 872 371,91 32 872 371,91 19 958 054,05 Pertes sur réalisation de placements 6 407 645,54 6 407 645,54 Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés Ajustements de VARCUC(1) (moins-values non réalisées) Autres charges de placements Dotations sur placement 28 477 957,32 28 477 957,32 21 581 328,25 RESULTAT TECHNIQUE VIE (1+2 - 3 - 4+5 - 6) 388 751 019,97 -31 781 873,36 420 532 893,33 442 348 985,65 II - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCES NON VIE 41 880 897 274,90 5 981 973 253,07 3 728 329,92 35 815 195 691,91 3 002 670 199,27 339 886 295,34 2 662 783 903,93 44 883 567 474,17 Libellé 31/12/2021 31/12/2020 Brut Cessions Net Net 1 Primes 3 993 352 053,45 693 302 614,46 3 300 049 438,99 3 300 639 539,92 Primes émises 4 084 244 078,45 788 617 261,46 3 295 626 816,99 3 326 097 579,92 Variation des provisions pour primes non acquises 90 892 025,00 95 314 647,00 -4 422 622,00 25 458 040,00 2 Produits techniques d'exploitation 49 582 501,07 49 582 501,07 58 413 113,27 Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation 25 908 106,11 25 908 106,11 7 094 367,01 Reprises d'exploitation, transferts de charges 23 674 394,96 23 674 394,96 51 318 746,26 3 Prestations et frais 2 907 802 393,31 279 974 352,74 2 627 828 040,57 1 922 764 403,01 Prestations et frais payés 2 276 628 591,78 117 468 603,74 2 159 159 988,04 1 596 486 244,36 Variation des provisions pour sinistres à payer 724 066 363,53 161 221 259,00 562 845 104,53 330 195 649,65 Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité -98 150 632,00 -98 150 632,00 28 331 759,00 Variation des provisions pour aléas financiers Variation des provisions pour participations aux bénéfices Variation des autres provisions techniques 5 258 070,00 1 284 490,00 3 973 580,00 -32 249 250,00 4 Charges techniques d'exploitation 1 086 529 141,40 1 086 529 141,40 1 288 055 910,54 Charges d'acquisition des contrats 483 552 526,20 483 552 526,20 494 511 347,49 Achats consommés de matières et fournitures 11 677 702,20 11 677 702,20 12 047 759,79 Autres charges externes 141 226 841,32 141 226 841,32 123 629 847,09 Impôts et taxes 38 359 529,09 38 359 529,09 35 549 027,58 Charges de personnel 202 381 222,91 202 381 222,91 213 611 332,90 Autres charges d'exploitation 5 528 537,24 5 528 537,24 8 111 551,05 Dotations d'exploitation 203 802 782,44 203 802 782,44 400 595 044,65 5 Produits des placements affectes aux opérations d'assurance 579 478 572,02 579 478 572,02 286 390 250,58 Revenus des placements 311 329 127,47 311 329 127,47 284 369 577,50 Gains de change 3 607 497,01 3 607 497,01 565 115,43 Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir 842 718,75 842 718,75 842 718,75 Profits sur réalisation de placements 5 813 823,69 5 813 823,69 237 269,08 Profits provenant de la réévaluation des placements affectés Intérêts et autres produits de placements 31 596,42 31 596,42 81 218,89 Reprises sur charges de placements ; Transferts de charges 257 853 808,68 257 853 808,68 294 350,93 6 Charges des placements affectes aux opérations d'assurance 26 392 419,69 26 392 419,69 172 606 280,22 Charges d'intérêts Frais de gestion des placements 4 930 009,32 4 930 009,32 5 037 543,09 Pertes de change 2 180 296,43 2 180 296,43 524 242,84 Amortissement des différences sur prix de remboursement 170 745,30 170 745,30 Pertes sur réalisation de placements 5 885 917,79 5 885 917,79 Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés Autres charges de placements Dotations sur placements 13 225 450,85 13 225 450,85 167 044 494,29 RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6) 601 689 172,14 413 328 261,72 188 360 910,42 262 016 310,00 Libellé Opérations Totaux 31/12/2021 31/12/2020 Propres à l'exercice Concernant les exercices précédents 1 Produits non techniques courants 60 129 469,63 329 968,33 60 459 437,96 60 906 851,97 Produits d'exploitation non techniques courants 0,33 0,33 Intérêts et autres produits non techniques courants 57 476 929,46 57 476 929,46 60 786 851,97 Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir Autres produits non techniques courants 200 000,00 329 968,33 529 968,33 120 000,00 Reprises non techniques, transferts de charges 2 452 539,84 2 452 539,84 2 Charges non techniques courantes 47 958 563,94 3 176 015,44 51 134 579,38 61 842 494,50 Charges d'exploitation non techniques courantes 4 775 326,72 3 176 015,44 7 951 342,16 7 329 076,28 Charges financières non techniques courantes 7 832 144,48 7 832 144,48 2 320 881,83 Amortissement des différences sur prix de remboursement Autres charges non techniques courantes Dotations non techniques courantes 35 351 092,74 35 351 092,74 52 192 536,39 Résultat non technique courant (1 - 2) 9 324 858,58 -935 642,53 3 Produits non techniques non courants 20 000 000,00 39 363,16 20 039 363,16 104 426 216,18 Produits des cessions d'immobilisations Subventions d'équilibre Profits provenant de la réévaluation des éléments d'actif Autres produits non courants 39 363,16 39 363,16 4 426 216,18 Reprises non courantes, transferts de charges 20 000 000,00 20 000 000,00 100 000 000,00 4 Charges non techniques non courantes 26 817 923,83 540 132,47 27 358 056,30 193 049 506,21 Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées Pertes provenant de la réévaluation des éléments d'actif Autres charges non courantes 26 817 923,83 540 132,47 27 358 056,30 113 049 506,21 Dotations non courantes 80 000 000,00 Résultat non technique non courant (3 - 4) -7 318 693,14 -88 623 290,03 RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4) 2 006 165,44 -89 558 932,56 III - COMPTE NON TECHNIQUE ETAT DES SOLDES DE GESTION I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR) Exercice Exercice Précédent 1 Primes acquises (1a - 1b) 8 998 024 498,32 8 318 426 261,64 1a Primes émises 9 088 916 523,32 8 374 231 424,64 1b Variation des provisions pour primes non acquises 90 892 025,00 55 805 163,00 2 Variation des provisions mathématiques (60311+60317 + 6032 + 6033 + 60261+60267) 326 249 004,79 446 277 281,91 3 Ajustement VARCUC -58 597 582,06 -10 020 333,74 4 Charges des prestations (4a + 4b) 7 407 150 748,98 5 226 607 523,23 4a Prestations et frais payés (hors rubrique 9) 6 016 299 024,91 4 526 123 207,28 4b Variation des provisions pour prestations et diverses 1 390 851 724,07 700 484 315,95 A - Solde de souscription (Marge brute) (1 - 2- 3 -4) 1 323 222 326,61 2 655 561 790,24 5 Charges d'acquisition 823 015 301,00 799 818 213,22 6 Autres charges techniques d'exploitation 734 874 679,65 924 706 256,44 7 Produits techniques d'exploitation 111 870 878,08 112 163 915,83 B - Charges d'acquisition et de gestion nettes (5 + 6 - 7) 1 446 019 102,57 1 612 360 553,83 C - Marge d'exploitation (A - B) -122 796 775,96 1 043 201 236,41 8 Produits nets des placements (73 - 63) (hors ajustement VARCUC) 1 540 022 119,96 1 069 422 241,32 9 Participations aux résultats et charges des intérêts crédités (60115,60316, 60266, 6071) 426 785 151,89 768 519 779,58 D - Solde financier (8 - 9) 1 113 236 968,07 300 902 461,74 E - Résultat technique brut (C + D) 990 440 192,11 1 344 103 698,15 10 Part des réassureurs dans les primes acquises 718 103 104,16 669 236 816,90 11 Part des réassureurs dans les prestations payées 162 926 440,80 165 949 184,40 12 Part des réassureurs dans les provisions 173 630 275,00 -136 450 770,00 F - Solde de réassurance (11 + 12 - 10) -381 546 388,36 -639 738 402,50 G - Résultat technique net (E + F) 608 893 803,75 704 365 295,65 13 Résultat non technique courant 9 324 858,58 -935 642,53 14 Résultat non technique non courant -7 318 693,14 -88 623 290,03 H - Résultat non technique (13 + 14) 2 006 165,44 -89 558 932,56 I - Résultat avant impôts (G + H) 610 899 969,19 614 806 363,09 15 Impôts sur les sociétés 74 440 221,00 210 350 462,75 J - Résultat net (I - 15) 536 459 748,19 404 455 900,34 16 C' - Marge d'exploitation nette de réassurance (C + F) -504 343 164,32 403 462 833,91 II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT Exercice Exercice Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 + + + + - - - - - + - + Résultat net de l'exerciceBénéfice + Perte - 536 459 748,19 404 455 900,34 0 Dotations d'exploitation (1) 225 360 083,17 419 765 146,54 Dotations sur placements (1) 41 703 408,17 188 625 822,54 Dotations non techniques courantes 35 351 092,74 52 192 536,39 Dotations non techniques non courantes 0,00 80 000 000,00 Reprises d'exploitation (2) 30 218 538,40 66 039 684,64 Reprises sur placements (2) 272 189 341,83 1 549 633,50 Reprises non techniques courantes 2 452 539,84 0,00 Reprises non techniques non courantes (2) (3) 20 000 000,00 100 000 000,00 Profits provenant de la réévaluation - Pertes provenant de la réévaluation - Produits des cessions d'immobilisations - - Valeur nette d'amortissements des immobilisations cédées - - = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 514 013 912,20 977 450 087,67 14 - Distribution de bénéfices 350 000 000,00 420 000 000,00 = AUTOFINANCEMENT 164 013 912,20 557 450 087,67 (1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris les reprises sur subventions. TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE IV RECAPITULATION 31/12/2021 31/12/2020 I RESULTAT TECHNIQUE VIE 420 532 893,33 442 348 985,65 II RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE 188 360 910,42 262 016 310,00 III RESULTAT NON TECHNIQUE 2 006 165,44 -89 558 932,56 IV RESULTAT AVANT IMPOTS 610 899 969,19 614 806 363,09 V IMPOTS SUR LES RESULTATS 74 440 221,00 210 350 462,75 VI RESULTAT NET 536 459 748,19 404 455 900,34 TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE 6 168 234 724,85 5 420 451 194,86 TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE 3 929 110 512,08 3 645 442 903,77 TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES 80 498 801,12 165 333 068,15 TOTAL DES PRODUITS 10 177 844 038,05 9 231 227 166,78 TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE 5 747 701 831,52 4 978 102 209,21 TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE 3 740 749 601,66 3 383 426 593,77 TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES 78 492 635,68 254 892 000,71 IMPOTS SUR LES RESULTATS 74 440 221,00 210 350 462,75 TOTAL DES CHARGES 9 641 384 289,86 8 826 771 266,44 RESULTAT NET 536 459 748,19 404 455 900,34 I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN MASSES Exercice (a) Exercice précédent (b) Variations (a-b) emplois (c) ressources (d) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Financement permanent (moins rubrique 16) Moins Actif immobilisé (moins rubrique 26) 6 232 161 331,18 1 713 298 428,62 6 065 701 582,99 995 070 770,75 718 227 657,87 166 459 748,19 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A) 4 518 862 902,56 5 070 630 812,24 551 767 909,68 Provisions techniques nettes de cessions (16 - 32) Placements moins dépôts des réassureurs (26 - 42) 35 954 198 837,54 37 505 659 319,03 34 019 170 365,91

35 097 580 016,57 2 408 079 302,46 1 935 028 471,63 = Besoin en couverture (4 - 5) (B) -1 551 460 481,49 -1 078 409 650,66 473 050 830,83 Actif circulant (moins rubrique 32) Moins Passif circulant (moins rubrique 42) 5 242 339 287,16 2 586 724 922,70 6 194 928 589,60 2 662 783 903,93 76 058 981,23 952 589 302,44 = Besoin de financement (7-8) (C) 2 655 614 364,46 3 532 144 685,67 876 530 321,21 10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+ B - C) 311 788 056,61 460 076 475,91 148 288 419,30 II - FLUX DE TRESORERIE Exercice Exercice précédent Résultat net 536 459 748,19 404 455 900,34 + - - - + - - - - - Variation des provisions techniques nettes de cessions Variation des frais d'acquisition reportés Variation des amortissements et provisions (1) Variation des ajustements VARCUC (736 - 636) + ou - values provenant de la réévaluation d'éléments d'actif + ou - values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 - 443 à 448) Autres variations (349 - 449) 1 935 028 471,63 10 122 188,00 22 445 835,99 58 597 582,06 -127 676 725,82 141 982 580,31 -198 258 101,90 2 046 951 559,02 -3 243 047,00 -672 994 187,33 10 020 333,74 140 981 840,67 -61 621 580,64 212 690 369,03 A - flux d'exploitation 2 564 274 861,18 2 825 573 730,89 - - - - - Acquisitions - cessions d'immeubles (261) Acquisitions - cessions d'obligations (262) Acquisitions - cessions d'actions (263) Autres Acquisitions - cessions du (26) Autres Acquisitions - cessions (21 22 23 24 25 35) 151 096 241,62 2 162 150 527,13 325 029 301,32 -428 059 446,63 152 346 657,04 1 361 330,49 200 781 682,90 272 765 021,76 1 879 584 687,01 -31 335 141,79 B - flux net d'investissement -2 362 563 280,48 -2 323 157 580,37 - + + + Dividendes versés Emissions/(remboursement) nets d'emprunts Augmentation /(réduction) de capital et fonds d'établissement Augmentation /(réduction) d'actions auto-détenues 350 000 000,00 420 000 000,00 616 770,00 - C - flux de financement -350 000 000,00 -419 383 230,00 D - Impact de change (+17- 27-37+47) E -Variation nette de la trésorerie ( A + B + C + D) -148 288 419,30 83 032 920,52 F - Trésorerie au 1 er janvier 460 076 475,91 377 043 555,39 G - Trésorerie en fin de période (E + F) 311 788 056,61 460 076 475,91 !"# $%&'&(%)*+,%()*+-./-(*.* ETAT A2- ETAT DES DEROGATIONSETAT A3 - ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES Indication des dérogations Justification des dérogations Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux NEANT N E AN T II - Dérogations aux méthodes d'évaluation NEANT N E AN T III - Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse NEANT N E AN T Nature des Changements Justification Du changement Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats I - Changements affectant les méthodes d'évaluation NEANT N E ANT II - Changements affectant les règles de présentation NEANT N E ANT ETAT B4 - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021) Raison Sociale de la société émettrice Secteur d'Activité Capital social % particiaption au capital Prix d'acquisition global PROVISION Valeur comptable nette Extrait des derniers états de synthèse de la sté émettrice Produits inscrits au CPC de l'exercice Date de clôture Situation nette Résultat net I - IMMOBILISATIONSFINANCIERES Panorama WAA Nvie Sénégal PRO ASSUR SA WAA NVie Côte d'ivoire Wafa Life Insurance Egypt WAFA ASSURANCE REAL ESTATE INVESTMENT WAFA ASSURANCE REAL ESTATE MANAGEMENT Wafa Takaful Immobilier Assurance Assurance Assurance Assurance Immobilier Immobilier Assurance 110 000 000 64 128 000 80 160 000 48 096 000 92 046 396 300 000 300 000 50 000 000 100,0% 100,0% 65,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 209 638 000 67 331 521 58 228 798 50 101 546 91 954 350 300 000 300 000 50 000 000 28 638 000 22 083 218 - - - 181 000 000 45 248 304 58 228 798 50 101 546 91 954 350 300 000 300 000 50 000 000 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 33 511 198 38 573 112 50 309 055 28 187 193 68 687 036 - 1 764 091 222 735 47 766 709 - - - - - - - - 5 859 490 3 099 879 17 297 288 3 503 461 20 372 606 2 064 091 77 265 2 233 291 TOTAL 527 854 215 50 721 218 477 132 998 II - PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE WAA Vie Sénégal WAA Vie Cameroun WAA Vie Côte d'ivoire ATTIJARI ASSURANCE TUNISIE AFRICA RE WAFA IMA RMA WATANIYA C.A.T. STE DES SELS DE MOHAMEDIA Assurance Assurance Assurance Assurances Assurances Assistance Assurances Assurances Mines 48 096 000 73 131 571 56 112 000 32 274 000 2 605 375 281 50 000 000 1 796 170 800 162 656 000 53 300 000 100,0% 97,5% 100,0% 45,0% 0,2% 32,5% 0,8% 9,1% 24,5% 50 383 025 72 448 984 58 406 206 24 907 528 4 934 106 16 249 800 58 917 202 14 747 600 160 475 001 - - - - - - - - 1 850 976 50 383 025 72 448 984 58 406 206 24 907 528 4 934 106 16 249 800 58 917 202 14 747 600 158 624 025 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 87 980 681 74 926 874 94 692 537 143 404 598 9 439 150 522 184 229 421 6 038 174 023 819 641 226 125 604 445 13 975 333 6 491 444 21 310 016 36 503 796 509 224 827 30 384 435 660 343 102 217 034 545 15 614 359 436 198 4 712 414 7 809 782 22 563 828 7 350 630 TOTAL 461 469 452 1 850 976 459 618 477 42 872 852 ETAT B4 BIS - TABLEAU DES PLACEMENTS (EXERCICE 31/12/2021) ELEMENTS D'ACTIF Valeur Brute Valeur nette Valeur de réalisation Plus ou moins value latente Terrains Constructions Parts et actions de sociétés immobilières Autres placements immobiliers Placements immobiliers en cours 283 849 136 717 698 919 210 360 805 150 094 258 13 747 583 283 849 136 336 098 524 181 502 805 150 094 258 13 747 583 283 849 136 336 098 524 181 502 805 150 094 258 13 747 583 0 0 0 0 0 Total placements immobiliers 1 375 750 700 965 292 305 965 292 305 0 Obligations d'Etat Bons du trésor Obligations garanties par l'Etat Titres hypothécaires (6) Titres de créances négociables Titres de créances échues Autres obligations et bons 10 346 797 526 411 001 191 100 000 000 3 521 626 607 10 346 755 136 411 001 191 0 3 420 434 912 10 346 755 136 411 001 191 3 420 434 912 0 0 0 0 0 0 Total Obligations, bons et titres de créances négociables 14 379 425 324 14 178 191 239 14 178 191 239 0 Titres de participations Actions côtées (1) OPCVM Obligataires OPCVM Actions OPCVM Divers (5) Autres actions et parts sociales (2) 779 685 668 8 930 850 029 4 134 151 450 2 495 617 010 3 937 714 192 755 751 475 8 737 589 227 4 134 151 450 - 2 495 617 010 3 728 892 308 - 844 338 718 12 955 584 371 4 840 493 850 3 552 206 679 3 955 064 820 88 587 244 4 217 995 144 706 342 399 - 1 056 589 668 226 172 513 Total actions et titres de participation 20 278 018 350 19 852 001 470 26 147 688 438 6 295 686 969 Prêts en première hypothèque Avances sur polices Vie Prêts nantis par des obligations Autres prêts (3) 17 931 109 446 045 909 4 078 169 477 905 790 13 583 669 446 045 909 34 982 433 312 256 13 583 669 446 045 909 34 982 433 312 256 - - - - Total prêts et créances immobilisés 945 960 977 892 976 815 892 976 815 0 Dépôts à terme OPCVM monétaires Autres dépôts* Valeurs remises aux cédantes Créances pour espèces remises aux cédantes - 2 706 853 144 622 051 247 - 2 706 853 144 622 051 247 - 2 728 638 243 622 051 247 - 21 785 099 - Total Dépôts 3 328 904 392 3 328 904 392 3 350 689 491 21 785 099 Obligations et bons Actions et parts autres que les OPCVM Parts et actions OPCVM Parts et actions autres OPCVM Autres placements 0 0 0 1 362 153 743 0 0 0 0 0 1 362 153 743 0 0 0 0 0 1 362 153 743 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Placements unités de comptes 1 362 153 743 1 362 153 743 1 362 153 743 0 TOTAL 41 670 213 484 40 579 519 963 46 896 992 031 6 317 472 068 ETAT B6 - TABLEAU DES CREANCES (EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021) ETAT B5 - I - PROVISIONS (EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021) I - PROVISIONS TECHNIQUES NATURE Montant au début de l'exercice Variations de l'exercice Montant a la fin de l'exercice Brut Cessions Net Brut Cessions Net Brut Cessions Net Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie (explications ci-dessous) Provision pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions des contrats en unités de compte Provisions pour participations aux bénéfices Provisions sur placements Autres provisions techniques TOTAL 798 534 249 9 200 189 238 23 630 219 121 811 689 187 680 863 220 644 410 439 22 639 173 26 651 065 165 602 496 1 168 896 526 455 194 052 6 332 252 632 931 753 8 031 292 712 23 175 025 069 811 689 187 680 863 220 644 410 439 22 639 173 20 318 813 90 892 025 907 157 217 625 818 447 -207 712 181 681 290 523 101 269 293 5 258 070 95 314 647 175 236 978 - 2 891 193 1 284 490 -4 422 622 731 920 239 628 709 640 -207 712 181 681 290 523 101 269 293 3 973 580 889 426 274 10 107 346 455 24 256 037 568 603 977 006 1 362 153 743 745 679 732 22 639 173 31 909 135 260 917 143 1 344 133 504 452 302 859 7 616 742 628 509 131 8 763 212 951 23 803 734 709 603 977 006 1 362 153 743 745 679 732 22 639 173 24 292 393 35 815 195 692 1 796 025 326 34 019 170 366 2 203 973 394 268 944 922 1 935 028 472 38 019 169 086 2 064 970 248 35 954 198 838 II - AUTRES PROVISIONS NATURE Montant DOTATIONS REPRISES Montant à la fin de l'exercice au début de l'exercice D'exploitation financières non courantes D'exploitation financières non courantes 1 - Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

2 - Provisions réglementés

3 - Provisions durables pour risques et charges SOUS TOTAL ( A )

4 - Provisions pour dépréciation de l'actif circulant

5 - Autres provisions pour risques et charges

6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie SOUS TOTAL ( B) TOTAL ( A+B ) 852 945 585 29 555 333 274 641 882 607 859 036 852 945 585 29 555 333 274 641 882 607 859 036 1 289 127 053 126 711 580 1 415 838 634 1 289 127 053 126 711 580 1 415 838 634 2 142 072 639 156 266 913 274 641 882 2 023 697 670 ETAT B7 - TABLEAU DES DETTES (31/12/2021) CREANCES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES Plus d'un an Moins d'un an Echues et non recouvrées Montants en devises Montants sur l'état et organismes publics Montant sur les entreprises liées Montants représentés par des effets DE L'ACTIF IMMOBILISE * Immobilisations financières - Prêts immobilisés - Autres créances financières * Placements affectés aux opérations d'assurance -Obligations et bons et TCN - Prêts et effets assimilés - Créances pour dépôts auprès des cédantes DE L'ACTIF CIRCULANT - Part des réassureurs dans les provisions techniques

- Cessionnaires et comptes rattachés

- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

- Personnel

- Etat

- Comptes d'associés

- Autres débiteurs

- Comptes de régularisation-actif TOTAL 534 522 649,66 13 979 425 318,95 713 560 467,51 0,00 534 522 649,66 13 488 291 236,91 713 560 467,51 391 134 082,04 0,00 100 000 000,00 10 346 797 525,78 400 000 000,00 1 500 000 000,00 123 106 276,44 15 227 508 436,12 14 736 374 354,08 391 134 082,04 100 000 000,00 0,00 10 346 797 525,78 1 900 000 000,00 123 106 276,44 2 064 970 248,00 106 847 103,63

3 369 510 538,43 6 984 568,68 523 694 860,39 0,00 753 850 609,59 565 772 459,48 2 064 970 248,00 106 847 103,63

3 369 510 538,43 6 984 568,68 523 694 860,39 753 850 609,59 565 772 459,48 523 694 860,39 7 391 630 388,20 0,00 7 391 630 388,20 0,00 0,00 523 694 860,39 0,00 0,00 22 619 138 824,32 14 736 374 354,08 7 782 764 470,24 100 000 000,00 0,00 10 870 492 386,17 1 900 000 000,00 123 106 276,44 DETTES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES Plus d'un an Moins d'un an Echues et non payées Montants en devises Montants sur l'état et organismes publics Montant sur les entreprises liées Montants représentés par des effets DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires - Autres dettes de financement DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS - Dettes pour dépôts des réassurances

- Cessionnaires et comptes rattachés

- Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

- Personnel

- Organismes sociaux

- Etat

- Comptes d'associés

- Autres créanciers

- Comptes de régularisation-passif TOTAL 3 728 329,92 3 728 329,92 0,00 3 728 329,92 3 728 329,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 107 132,04 154 187 101,62 819 948 184,16 36 147 871,83 20 972 389,40 239 199 828,67 108 505,04 687 527 909,55 628 633 132,43 431 107 132,04 154 187 101,62 819 948 184,16 36 147 871,83 20 972 389,40 239 199 828,67 108 505,04 687 527 909,55 628 633 132,43 239 199 828,67 108 505,04 3 017 832 054,74 0,00 3 017 832 054,74 0,00 0,00 239 199 828,67 108 505,04 0,00 3 021 560 384,66 3 728 329,92 3 017 832 054,74 0,00 0,00 239 199 828,67 108 505,04 0,00 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

