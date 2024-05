WaFd, Inc. est une société holding bancaire qui exerce ses activités principales par l'intermédiaire de sa filiale, Washington Federal Bank. Washington Federal Bank, une banque commerciale assurée au niveau fédéral et agréée par l'État de Washington, exerçant ses activités sous le nom de WaFd Bank (la Banque), fournit des services de prêt, de dépôt, d'assurance et d'autres services bancaires aux consommateurs, aux entreprises de taille moyenne à grande, ainsi qu'aux propriétaires et promoteurs de biens immobiliers commerciaux. L'activité de la Banque consiste principalement à accepter des dépôts du grand public et à investir ces fonds dans des prêts de différents types, notamment des prêts hypothécaires de premier rang sur des habitations unifamiliales, des prêts à la construction, des prêts sur des habitations multifamiliales, des biens immobiliers commerciaux et d'autres biens productifs, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts aux entreprises. La Banque investit dans certaines obligations d'État et d'agences des États-Unis et dans d'autres investissements. La Banque possède environ 198 agences situées dans les États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho, de l'Arizona, de l'Utah, du Nevada, du Nouveau-Mexique et du Texas.

Secteur Banques