Wag ! Group Co. est une place de marché en ligne pour les soins aux animaux de compagnie offrant un accès à des promenades de chiens cinq étoiles, à la garde d'animaux, à des conseils d'experts sur les animaux de compagnie, à des plans de bien-être et à des formations individuelles de la part de sa communauté d'environ 500 000 soignants d'animaux de compagnie locaux dans tout le pays. La société développe et soutient des technologies de marché propriétaires disponibles sous forme de site Web et d'application mobile (plateforme ou place de marché) qui permettent aux parents d'animaux de compagnie (de se connecter avec des fournisseurs indépendants d'animaux de compagnie (PCG) et des partenaires de services et de produits tiers pour obtenir des services et des produits pour animaux de compagnie, y compris la promenade, la garde, la pension, la comparaison d'assurance pour animaux de compagnie, ainsi que la nourriture et les friandises. Ses activités comprennent Wag Labs, Inc, une place de marché de premier plan pour les services hors ligne aux animaux de compagnie, tels que les promenades de chiens et les pensions de nuit ; Petted.com, une place de marché de comparaison en ligne pour les assurances et les plans de bien-être des animaux de compagnie ; et Dog Food Advisor, une place de marché pour les conseils en matière de nourriture et de friandises pour animaux de compagnie, ainsi que d'autres entreprises, qu'elles soient en phase de démarrage ou bien établies.

Secteur Services à la personne