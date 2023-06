June 20: 2022 ESG & Sustainability Report (French only)

Courant 2023, des indicateurs seront choisis et des plans d'actions mis en place pour les suivre et améliorer.

L'entreprise, sur l'impulsion de ses dirigeants et avec l'accompagnement d'un cabinet externe spécialisé, a identifié en 2022 ses principaux enjeux RSE, puis procédé à un diagnostic de maturité de ses pratiques et enfin, élaboré, avec le groupe de travail dédié, la politique RSE présentée ci-après.

Le Groupe a engagé en 2022 une démarche volontaire et active de structuration de sa politique RSE, afin de développer et formaliser une stratégie RSE reposant sur trois piliers centraux, assortis de champs d'actions concrètes.

Plus récemment, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) de 2021, plus de 110 pays se sont engagés dans le cadre du « Pacte global sur le méthane » à réduire leurs émissions de méthane de 30 % par rapport à 2020 d'ici 2030.

Le Groupe est un acteur engagé dans la lutte contre le changement climatique, qui propose une solution technologique innovante, la WAGABOX®, pour produire du biométhane à partir du gaz émis par les installations de stockage de déchets. Ainsi, Waga Energy contribue à réduire les émissions de méthane de ces installations et fournit une énergie locale injectée directement dans les réseaux existants pour alimenter les particuliers et les entreprises en gaz renouvelable.

Le Groupe entend contribuer volontairement à ces objectifs environnementaux internationaux en captant le méthane émis par les sites de stockage de déchets pour le transformer en biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, injecté directement dans les réseaux de gaz existants.

1.1.2 Convertir une source majeure de pollution atmosphérique en énergie renouvelable facilement accessible

La dégradation des matières organiques contenues dans les déchets produit spontanément un biogaz constitué de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2). Ce biogaz doit être capté pour éviter les émissions de méthane dans l'atmosphère. Cette opération s'effectue au moyen de dispositifs d'aspiration qui récupèrent également de l'air. Le gaz des sites de stockage résulte donc d'un mélange de méthane, de dioxyde de carbone, d'azote et d'oxygène, auquel s'ajoutent différents composés organiques volatils, selon la typologie des déchets stockés. Sa composition et son débit sont imprévisibles et varient constamment, au gré notamment des conditions climatiques.

La valorisation de ce gaz complexe représente un défi technique, économique et écologique. Faute de solution performante et rentable, la plupart des opérateurs se contentent de le brûler dans une torchère, ou le laissent s'échapper dans l'atmosphère, ce qui contribue au changement climatique. Des millions de mètres cubes de méthane sont ainsi perdus. Le Groupe a pour ambition de mettre un terme à ce gaspillage énergétique.

A cet effet, le Groupe a développé une solution d'épuration unique au monde, la WAGABOX®, permettant de transformer le gaz des sites de stockage en biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Cette technologie innovante combine la filtration membranaire et la distillation cryogénique pour séparer le méthane des autres composants. Elle garantit la production d'un biométhane pouvant être injecté directement dans les réseaux de distribution existants pour alimenter les particuliers et les entreprises.

En valorisant un sous-produit du traitement des déchets, le Groupe est en mesure de produire d'importants volumes de biométhane à un prix compétitif et garanti sur des périodes allant de 10 à 20 ans. Le Groupe entend ainsi promouvoir une alternative écologique au gaz naturel, faciliter l'adoption du biométhane par le plus grand nombre, et contribuer à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Le biométhane, élément de la transition énergétique, permet en effet de décarboner dès aujourd'hui certains secteurs tels que l'industrie, le transport et le résidentiel, aujourd'hui encore fortement dépendants des énergies fossiles et contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre.

L'équipe Recherche & Développement travaille à l'amélioration continue de notre solution technologique WAGABOX®, dont elle assure la protection par le dépôt régulier de brevets.

1.1.3 Créer une économie circulaire générant de la valeur pour chaque partie prenante

Le Groupe déploie la technologie WAGABOX® dans le cadre d'un modèle de développeur, investisseur, et exploitant : le Groupe finance les études de faisabilité préalables, la construction des unités, et prend en charge leur exploitation et leur maintenance dans le cadre de contrats à long terme (10 à 20 ans) avec les opérateurs de sites de stockage; le Groupe génère des revenus en revendant le biométhane dans le cadre de contrats de gré à gré. Dans certains cas, le Groupe assure l'exploitation et la maintenance dans le cadre d'un contrat de prestation d'épuration.

Les unités WAGABOX® destinées aux marchés européens sont construites en France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à partir de composants achetés principalement en Europe et au Japon. Les unités destinées au marché nord-américain sont construites au Canada, à l'exception des modules de distillation cryogénique qui sont tous fabriqués en France. La construction, l'exploitation et la maintenance des unités WAGABOX® sont réalisées dans le strict respect des réglementations et des standards de qualité européens et nord-américains en vigueur.

