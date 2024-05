Waga Energy

Le comté de Rockingham choisit Waga Energy pour produire du biométhane en Caroline du Nord



14-Mai-2024 / 21:34 CET/CEST

Le comté de Rockingham choisit Waga Energypour produire du biométhane sur son site de stockage des déchets situé à Madison (Caroline du Nord) Waga Energy (EPA : WAGA), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, et le comté de Rockingham, situé en Caroline du Nord aux États-Unis, ont signé un contrat pour produire du biométhane sur son site de stockage des déchets situé sur la commune de Madison. Ce contrat fait suite à un appel d’offres remporté par Waga Energy. Dans le cadre de cet accord, Waga Energy va financer la construction sur le site d’une unité d’épuration, utilisant sa technologie brevetée WAGABOX®, pour produire du biométhane à partir du gaz émis spontanément par les déchets stockés. Waga Energy exploitera cet équipement pendant une durée d’au moins 20 ans, en partageant les revenus générés par la vente du biométhane avec le comté de Rockingham. L’unité WAGABOX® sera mise en service en 2026 et pourra produire 60 GWh de biométhane par an, injectés directement dans le réseau de gaz local. Pilier de la transition énergétique, le biométhane est le substitut local et renouvelable du gaz naturel fossile. La production de ce gaz renouvelable sur le site du comté de Rockingham évitera l'émission d’environ 13 500 tonnes de CO2eq par an, selon la méthodologie de calcul de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (Environmental Protection Agency). Le site de stockage du comté de Rockingham traite environ 100 000 tonnes de déchets par an, produits par les 92 000 habitants du territoire. Fruit de 15 années de développement, la technologie WAGABOX®, brevetée et développée par Waga Energy, révolutionne la valorisation du gaz des sites de stockage des déchets sous forme de biométhane en couplant la filtration membranaire et la distillation cryogénique. Elle optimise la production énergétique des sites et garantit la production d’un biométhane de haute qualité, pouvant être injecté directement dans les réseaux de gaz. Waga Energy exploite 23 unités de production dans le monde, dont trois en Amérique du Nord. Treize autres unités sont en construction, dont six aux États-Unis. Lance Metzler, directeur du comté deRockingham, déclare : « Fin 2022, le comté de Rockingham a lancé un appel d'offres pour valoriser le gaz de son site de stockage des déchets. Le comité en charge d’évaluer les dossiers a choisi Waga Energy, qui est apparu comme le meilleur partenaire parmi de nombreuses candidatures. Waga Energy possède l'expérience, la passion et la technologie nécessaires pour optimiser le potentiel énergétique de ce gaz. Grâce à ce partenariat, le comté de Rockingham va pouvoir alimenter les habitants du territoire en énergie renouvelable et réduire l'impact environnemental de son site de stockage, tout en générant des revenus supplémentaires. » Guénaël Prince, directeur général de Waga Energy USA, déclare : « Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par le comté de Rockingham pour valoriser le gaz de leur site de stockage. Notre unité WAGABOX® transformera le gaz émis spontanément par les déchets stockés sur le site en une source d'énergie renouvelable qui alimentera les foyers environnants et soutiendra l'économie circulaire locale. Il s'agira de la première unité WAGABOX® installée en Caroline du Nord et nous sommes ravis de contribuer à la production de biométhane de cet état. » À propos du comté de Rockingham Le comté de Rockingham est situé dans la région de Piedmont Triad, au nord-ouest de la Caroline du Nord, à environ 450 kilomètres au sud-ouest de Washington, D.C. Il abrite une communauté de plus de 92 000 habitants sur un territoire de 1 500 kilomètres carrés, bordé par les montagnes Blue Ridge, et abritant de nombreux lacs et espaces naturels. À propos de Waga Energy Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite 24 unités (détenues en propre ou vendues) en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, représentant une capacité installée de 940 GWh/an. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris. Contacts : Comté de Rockingham Ronnie Tate +1 (336) 342-8104 rtate@co.rockingham.nc.us Waga Energy Alicia Fanni

