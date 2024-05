Nedgia démarre son premier poste de rebours en Espagne avec Waga Energy et PreZero

Nedgia (Groupe Naturgy) démarre son premier poste de rebours en Espagne pour absorber la production de biométhane de Waga Energy et PreZero

Le poste de rebours permettra à l’unité WAGABOX® du site de stockage des déchets de Can Mata (Catalogne) de fonctionner à pleine capacité et d’injecter dans le réseau jusqu’à 70 GWh de gaz renouvelable par an, l’équivalent de la consommation de 14 000 foyers ou de 200 autobus.

Nedgia, distributeur de gaz du groupe Naturgy, a mis en service un poste de rebours (« Reverse-Flow ») à Capellades, près de Barcelone (Catalogne, Espagne), pour pouvoir injecter dans le réseau l’intégralité de la production de biométhane de l’unité WAGABOX® installée sur le site de stockage des déchets de Can Mata, situé sur la commune d’Els Hostalets de Pierola. Ce poste de rebours est nécessaire pour optimiser la capacité d’injection de l’unité en permettant d’acheminer le gaz renouvelable depuis le réseau de distribution jusqu’au réseau de transport de gaz.

PreZero, l’un des principaux acteurs espagnols du secteur de l'environnement spécialisé dans la fourniture de services urbains et le développement de solutions d'économie circulaire, et Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, ont démarré le 20 juin 2023 une unité de production de biométhane innovante sur le site de Can Mata. Grâce à la technologie WAGABOX®, développée et brevetée par Waga Energy, le gaz émis spontanément par les déchets enfouis est valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Ce gaz renouvelable est appelé à jouer un rôle crucial dans la transition énergétique.

L’unité WAGABOX® injecte sa production de biométhane dans une maille du réseau de distribution de Nedgia, grâce à un raccordement de six kilomètres financé par Waga Energy dans le cadre de ce projet. Jusqu’à présent, la production de biométhane ne pouvait être consommée que par les foyers environnants, raccordés à cette maille. Le poste de rebours permet désormais au réseau de Nedgia d’absorber toute la production et d’acheminer le gaz renouvelable au-delà du réseau de distribution local. Ainsi, l’unité WAGABOX® peut fonctionner à plein régime, tout au long de l’année. Il s’agit du premier poste de rebours installé en Espagne par un gestionnaire de réseau de gaz.

L’unité WAGABOX® de Can Mata peut produire jusqu’à 70 GWh de biométhane par an, soit l'équivalent de la consommation d’environ 14 000 foyers locaux ou de 200 autobus. Elle évite ainsi l’émission d’environ 17 000 tonnes d’eqCO2 par an, en réduisant le recours au gaz naturel fossile.

Occupant une superficie de 78 hectares, Can Mata est l’un des plus importants sites de stockage des déchets en Espagne. Exploité par PreZero, il traite les déchets urbains et industriels de Barcelone et de ses environs. Avec plus de 22 millions de tonnes de déchets stockés depuis 30 ans, le site produit près de 40 millions de mètres cubes de gaz par an.



Raúl Suárez, président-directeur de Nedgia : « L'objectif de Nedgia, en tant que premier distributeur de gaz en Espagne, est de garantir les conditions de réseau qui permettent au plus grand nombre de consommateurs d'avoir accès au gaz renouvelable ».

Vanessa Capel Arnau, responsable du traitement des activités industrielles de PreZero : « Le site de Can Mata, que nous exploitons depuis plus de trente ans, est une référence internationale en matière de production de biométhane à partir de déchets. L'unité, entièrement numérisée, est capable de transformer le biogaz provenant du site de stockage en biométhane pour l'injecter directement dans le réseau de distribution local afin qu'il puisse être utilisé dans les foyers, les industries ou les véhicules, en évitant l’émission de gaz à effet de serre ».

Baptiste Usquin, directeur général de Waga Energy en Espagne : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur cette nouvelle infrastructure gazière. PreZero et Waga Energy vont pouvoir injecter jusqu'à 70 GWh de biométhane par an dans le réseau de Nedgia, produit à partir des déchets stockés sur le site de Can Mata. C'est une nouvelle étape dans le développement du biométhane en Espagne, pilier de la transition énergétique et énergie clé pour décarboner l'économie espagnole. »

À propos de Nedgia

Filiale du groupe Naturgy, Nedgia est la société leader dans l'activité de distribution de gaz naturel en Espagne, où elle opère dans 11 régions et 1 150 municipalités. Elle compte plus de 5,5 millions de points de fourniture, représentant 70 % des consommateurs. Son principal atout est les 57 000 kilomètres de réseaux qui permettent d'acheminer de manière sûre et efficace l'approvisionnement en gaz naturel et en gaz renouvelable (biométhane) aujourd'hui, ainsi qu'en hydrogène à l'avenir. L'innovation, la proximité et le service client font partie de son ADN et caractérisent son activité.

Naturgy est un groupe énergétique multinational présent dans le secteur de l'électricité et du gaz. La société s'engage résolument dans la production et la distribution de gaz renouvelable, avec six usines en exploitation et un portefeuille supplémentaire d'environ 300 projets à différents stades de développement, qui lui permettront d'incorporer une nouvelle production de ce gaz renouvelable à court et moyen terme en Espagne, le troisième pays ayant le plus grand potentiel de production de biométhane en Europe.

À propos de PreZero Espagne et Portugal

Forte de plus de 16 000 employés, la compagnie fournit des services urbains (collecte des déchets, nettoiement de la voie publique et gestion des espaces verts) à plus de 12 millions de personnes dans plus de 900 communes, et met en œuvre des solutions d'économie circulaire pour le traitement et le recyclage des déchets dans les plus de 130 installations qu’elle exploite. L'entreprise fait partie de PreZero International, laquelle compte plus de 30 000 salariés dans 11 pays, et appartient au groupe Schwarz, propriétaire notamment des enseignes Lidl et Kaufland, qui figurent parmi les leaders de la distribution alimentaire en Europe.

À propos de Waga Energy

Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite 24 unités (détenues en propre ou vendues) en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, représentant une capacité installée de 940 GWh/an. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris.

