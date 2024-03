Séché Environnement et Waga Energy

démarrent une unité de production de biométhane

dans le Pas-de-Calais

Séché Environnement, acteur de référence de la gestion des déchets et des services à l’environnement, et Waga Energy (EPA : WAGA), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, ont démarré une unité de production sur le site d’Opale Environnement, filiale du groupe Séché Environnement, à Sainte-Marie-Kerque (Pas-de-Calais). Grâce à la technologie WAGABOX®, développée et brevetée par Waga Energy, cet équipement innovant valorise le gaz émis spontanément par les déchets enfouis sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Sa production est injectée directement dans le réseau de gaz local pour alimenter les particuliers et les entreprises.

L’unité WAGABOX® de Sainte-Marie-Kerque peut traiter 800 m3/h et produire jusqu’à 35 GWh de biométhane par an (selon la concentration de méthane présent dans le gaz brut) soit la consommation d’environ 5 500 foyers. Elle permettra d’éviter l’utilisation du gaz naturel fossile représentant l’émission de 5 800 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère.

Le gaz émis sur site de Sainte-Marie-Kerque était auparavant valorisé par un moteur produisant de l’électricité. Le démarrage de l’unité WAGABOX® augmente fortement la production énergétique du site et fournit une énergie permettant de décarboner dès aujourd’hui des secteurs tels que le transport et l’industrie, encore totalement dépendants des énergies fossiles.

Maxime Séché, directeur général de Séché Environnement : « Cette unité de production de biométhane est une illustration de l’engagement du groupe Séché Environnement en faveur de l’économie circulaire et de la transition écologique des territoires et des industries. Il s’inscrit dans la stratégie de décarbonation du Groupe présentée en février 2022, dont l’ambition est de réduire de 25 % ses émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 ».

Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy : « Grâce à la technologie WAGABOX®, le site de Sainte-Marie-Kerque devient producteur de biométhane, et alimente désormais le territoire avec une énergie locale et décarbonée. Nous sommes fiers et heureux de cette collaboration avec le groupe Séché Environnement, acteur historique et reconnu dans le traitement des déchets, et fortement engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Àpropos de Séché Environnement

Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l’environnement, notamment en cas d’urgence environnementale. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d’économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, le groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu’à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 implantations dans 15 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de plus de 6 000 salariés dont plus de 2 500 en France, Séché Environnement a réalisé 1013,5 M€ de chiffre d’affaires en 2023, dont 26 % à l’international.

Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27novembre 1997. Le titre appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150.

À propos de Waga Energy

Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. Au 31 décembre 2023, Waga Energy détient et exploite 18 unités WAGABOX® en France, en Espagne et au Canada, représentant une capacité installée de 675 GWh/an. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris.

