Vichy Communauté, Suez et Waga Energy inaugurent une unité WAGABOX® dans l’Allier

Vichy Communauté, Suez et Waga Energy ont inauguré mercredi 31 janvier 2024 l’unité WAGABOX®deproductiondebiométhaneauseindel’installationdestockagedesdéchetsde GaïaàCussetdansl’Allier.UtilisantlatechnologiedéveloppéeetbrevetéeparWagaEnergy, c’est la première installation de ce type en Auvergne-Rhône-Alpes.

Surl’installationdestockageGaïa,quireçoitlesdéchetsduterritoire,del’énergieestproduite depuis2011àpartirdelafermentationdesdéchets.Ainsilebiogazissudecettefermentation estvaloriséparunmoteurdecogénérationquiproduitdel’électricitéetdelachaleur,laquelle permetdechaufferlebâtimentadministratifdusite.

L’installationd’uneunitéWAGABOX®vientcomplétercedispositifetpermetd’allerplusloindans lavalorisationdubiogaz.Cetteinnovationaugmentelavalorisationdupotentielénergétique des déchets. Elle permet en effet d’extraire le méthane contenu dans le biogaz pourproduire du biométhane, dont les caractéristiques sont identiques à celles du gaz naturel. Ce gaz renouvelableestdirectementinjectédansleréseaudedistribution degazdevilledeGRDFpourcouvrirlesbesoinsdeshabitantsetdes entreprisesenchauffage,cuissonoueauchaudesanitaireauniveau de la Ville de Cusset.

17GWh de biométhane injectés chaque année

L’unité WAGABOX®, opérationnelle depuis le 2 octobre 2023, après une année de travaux, permetdevaloriser100 %dubiogazproduitsurlesite.Cetteénergievientensubstitutiondesénergies fossilesetpermetd’éviterchaqueannéel’émissionde2 800tonnesdeCO2[1].

LesitedeGaïaappartientàVichyCommunautéetestexploitéparSUEZ.Iloffredésormaisà la ville de Cusset une nouvelle source d’énergie entièrement locale et verte qui participe à la décarbonation et la transition écologique du territoire.

À propos de SUEZ :

Depuisplusde160ans,SUEZapportedesservicesessentielspourprotégeretaméliorerlaqualité devie,faceàdesdéfisenvironnementauxgrandissants.SUEZpermetàsesclientsdefournirl’accès àdesservicesd’eauetdedéchets,pardessolutionsinnovantesetrésilientes. Présentdans40paysavec40 000collaborateurs,leGroupepermetégalementàsesclientsde créerdelavaleursurl’ensembleducycledeviedeleursinfrastructuresetdeleursservices,etde conduireleurtransitionécologiqueenyassociantleursusagers.En2022,SUEZafournidel’eau potableà68millionsdepersonnesdanslemondeetdesservicesd’assainissementàplusde37 millions de personnes. Le Groupe a produit 7,9TWh d’énergie à partir des déchets et eaux usées. En 2022,SUEZaréaliséunchiffred’affairesde8,8milliardsd’euros (sur baseretraitéede12mois). Pourensavoirplus:www.suez.com/Twitter@suez

À propos de VICHY COMMUNAUTE :

Labellisé « Territoire à Energie Positive » la Communauté d’agglomération Vichy Communauté regroupe 39 communes et 84 000 habitants sur un territoire essentiellement rural en phase avec la nature. Riche de paysages et milieux naturels variés, le territoire regorge de richesses : la rivière Allier et ses affluents, la moyenne montagne, des forêts, prairies sèches, lacs, cascades, grottes… Chacune de ses communes présente au moins un de ces éléments, participant au cadre de vie des habitants -en termes d’environnement paysager et de sites de promenade et de loisirs- et à la biodiversité. Même à l’échelle d’un territoire comme celui de Vichy Communauté, ces ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Elles sont des biens communs dont la préservation est une priorité absolue. C’est pourqoi à travers son Plan Climat Air Energie Territorial, la Communauté d’agglomération s’est fixée comme objectif de tripler la production des énergies renouvelables d’ici 2050 (par rapport à 2015). Dans le cadre de sa mission de gestion de la collecte et l’élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) des communes de Bellerive-sur-Allier, Cusset et Vichy, Vichy Communauté souhaite ainsi poursuivre son engagement concret en matière de transition énergétique et plus particulièrement pour la réduction et la valorisation énergétique des déchets. C’est tout l’enjeu de l’axe I «Innover pour accélérer la lutte contre le changement climatique» du projet de territoire AGIR 2035, visant à faire de Gaïa un site vertueux de production de biométhane 100% renouvelable pour répondre aux besoins du territoire. Pour en savoir plus : www.vichy-communaute.fr / FB X et Linkedin @VichyCommunauté

À propos de WAGA ENERGY :

Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite dix-neuf unités WAGABOX® en France, en Espagne et au Canada, représentant une capacité installée de 690 GWh/an. Seize unités sont en construction en France, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris.

