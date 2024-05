Le Groupe déploie sa technologie propriétaire dans le cadre d'un modèle de développeur-investisseur- exploitant. Le Groupe développe les projets, finance la construction des unités WAGABOX® et les exploite avec le souci constant d'optimiser la production de biométhane. Le Groupe tire ses revenus de la vente du biométhane et des prestations d'épuration du biogaz payées par les opérateurs de sites de stockage pour l'exploitation de l'unité WAGABOX®, dans le cas où ces derniers souhaitent apparaître comme producteur d'énergie renouvelable. Le Groupe propose en effet deux modèles d'affaires distincts : soit il achète le gaz brut aux opérateurs de sites de stockage de déchets et génère des revenus en revendant le biométhane à un énergéticien ; soit il réalise une prestation d'épuration auprès de l'opérateur du site de stockage qui se charge de vendre le biométhane. Dans tous les cas, le Groupe demeure le propriétaire et l'exploitant exclusif des unités WAGABOX® (à l'exception des unités vendues

Le Groupe est un acteur engagé dans la lutte contre le changement climatique, qui propose une solution technologique innovante, la WAGABOX®, pour produire du biométhane à partir du gaz émis par les installations de stockage de déchets. Ainsi, Waga Energy contribue à réduire les émissions de méthane de ces installations et fournit une énergie locale injectée directement dans les réseaux existants pour alimenter les particuliers et les entreprises en gaz renouvelable.

Les unités de production WAGABOX® sont entièrement automatisées et pilotées à distance au moyen d'un dispositif de contrôle-commande. Elles sont modulaires, intégrées et standardisées, dans le but de simplifier la construction, l'installation et l'exploitation. Une fois raccordées au réseau d'un opérateur de transport ou de distribution de gaz, les unités WAGABOX® épurent le biogaz soutiré et injectent du biométhane 24/7 avec une disponibilité garantie de 95 %.

L'installation de l'unité WAGABOX® n'impose aucun changement dans l'organisation et le fonctionnement du site de stockage. L'unité est connectée en amont au réseau existant de captage du gaz existant, à la place de la torchère ou de l'unité de valorisation électrique, et raccordée en aval à un poste d'injection donnant accès au réseau de gaz local. L'exploitation et la maintenance sont entièrement assurées par le Groupe.

Les opérateurs de sites de stockage de déchets bénéficient d'une solution « clé en main » pour valoriser leur gaz, ne nécessitant aucun investissement de leur part et générant des revenus additionnels. Ces revenus contribuent à rentabiliser le dispositif de captage du gaz, dont la mise en œuvre est obligatoire dans de nombreux pays, et qui ne sert souvent qu'à alimenter une torchère.

pour répondre aux attentes des pouvoirs publics et des consommateurs pour une énergie plus verte. Ils bénéficient en outre d'un prix d'achat garanti sur une période de dix à vingt ans, ce qui n'est pas le cas pour le gaz naturel dont le prix est soumis à d'importantes fluctuations.

Les projets d'injection de gaz de décharge basés sur la solution WAGABOX® créent de la valeur et des synergies positives pour l'ensemble des parties prenantes : énergéticiens, opérateurs de site de stockage de déchets, pouvoirs publics, communautés locales. Ils contribuent en outre au bien commun à travers la production d'énergie renouvelable au service de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique.

Le modèle d'affaires a également été conçu dans le but de lever les réticences que pourrait susciter l'acquisition d'une unité d'épuration complexe, distillant du méthane et de l'oxygène, auprès des exploitants de sites de stockage - dont le cœur de métier est très éloigné de l'ingénierie des gaz et de la cryogénie.

L'entreprise, sur l'impulsion de ses dirigeants et avec l'accompagnement d'un cabinet externe spécialisé, a identifié en 2022 ses principaux enjeux RSE, puis procédé à un diagnostic de maturité de ses pratiques et enfin, élaboré, avec le groupe de travail dédié, la politique RSE présentée ci-après.

Le Groupe a engagé en 2022 une démarche volontaire et active de structuration de sa politique RSE, afin de développer et formaliser une stratégie RSE reposant sur trois piliers centraux, assortis de champs d'actions concrètes.

Waga Energy appuie sa stratégie RSE sur un dialogue continu avec l'ensemble de ses parties prenantes, internes et externes. En plus des occasions d'échanger de façon informelle avec des parties prenantes, Waga Energy a mené en 2023 une consultation structurée auprès de ses parties prenantes externes et des membres du comité de direction. Cette consultation a eu pour but de construire la

Concernant « Impliquer les parties prenantes externes » dans le pilier « Responsabiliser l'ensemble des parties prenantes » : les parties prenantes externes de Waga Energy s'impliquent de manière transverse sur les enjeux de durabilité au travers d'échanges réguliers formels et informels avec les équipes de Waga Energy. Toutefois, l'analyse de double matérialité menée a permis d'impliquer les parties prenantes externes via un procédé formalisé qui pourra être répliqué.

Un GES est un gaz présent dans l'atmosphère qui retient une partie de la chaleur reçue des rayons solaires. Ce phénomène, l'effet de serre, est naturel et essentiel à la vie sur Terre. Cependant, les activités humaines émettent des quantités importantes de GES, perturbant l'équilibre naturel et contribuant au réchauffement climatique. Il est important de réduire leur émission pour lutter contre le changement climatique. Au niveau européen, les États membres - dont la France - doivent réduire leurs émissions de 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 (« Fit for 55 »). Ces réductions se font à travers différents leviers, dont certains peuvent affecter les activités des acteurs privés (réduction imposée, quotas, sanctions).

Outre la consultation des parties prenantes menée pour l'analyse de double matérialité, Waga Energy a prévu de formaliser un processus de consultation régulier pour intégrer les intérêts et les points de vue de ses parties prenantes par rapport à la stratégie et au modèle d'affaires de l'entreprise en lien avec les enjeux de durabilité. Le résultat de cette consultation sera présenté aux organes de gouvernance.

L'attractivité, la gestion des compétences et la rétention des talents sont cruciaux pour les organisations. Elles doivent créer des environnements de travail attrayants pour attirer des professionnels talentueux. La gestion des compétences, qui passe notamment par la formation, est essentielle pour optimiser la performance individuelle et organisationnelle. La rétention des talents, assurée par des avantages attractifs et des opportunités d'avancement, et une culture d'entreprise positive, préviennent la perte de compétences clés. Le développement d'une marque employeur forte, la prise en compte des besoins

Sûreté et qualité des WAGABOX® et prévention des incidents

Le Canada et les États-Unis affichent également de fortes ambitions. Au Canada, l'opérateur de réseau québécois Énergir vise 10 % de biométhane injecté dans le réseau à horizon 2030. Les Etats-Unis ont pour objectif de produire 58 TWh de biométhane d'ici 2030, soit plus que la demande mondiale en 2018 (50 TWh). La filière devrait bénéficier des mesures adoptées dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (« Inflation Reduction Act ») adoptée en août 2022, qui va consacrer 369 milliards de dollars aux énergies renouvelables.

Au niveau européen, l'ambition du consortium Gas for Climate regroupant les principaux gestionnaires de transport de gaz est similaire avec l'objectif d'atteindre 11 % de gaz renouvelable dans le réseau à horizon 2030. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Commission européenne a annoncé en mai 2022 le plan Repère, qui prévoit notamment un investissement de 37 milliards d'euros sur la filière biogaz et une augmentation de la production de biométhane à 35 milliards de mètres cubes d'ici 2030.

En France, la promotion et la fourniture d'énergies renouvelables accessibles et utiles impliquent une combinaison de mécanismes réglementaires (ex : loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte), de soutiens financiers (ex : tarifs d'achat garantis, subventions), d'engagement des fournisseurs (ex : fournisseurs verts, certificats d'énergie verte) et d'efforts de sensibilisation pour créer un marché plus durable et accessible pour les consommateurs. La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) en vigueur prévoit un objectif de biométhane injecté entre 14 et 22 TWh à l'horizon 2028. Sur la base du scénario volontariste du bilan prévisionnel pluriannuel gaz 2017-2035, GRDF estime même possible d'atteindre 30 % de gaz renouvelable dans les réseaux en 2030.

Il est crucial de diversifier les sources d'énergie pour garantir la sécurité énergétique au niveau d'un pays et assurer l'équité énergétique en permettant à tous et à toutes un accès à l'énergie verte.

Promotion et fourniture d'une énergie renouvelable, accessible et utile

des nouvelles générations et la promotion de la diversité et de l'inclusion sont des stratégies essentielles pour répondre à ces enjeux. En synthèse, la réussite organisationnelle dépend de la capacité à attirer, développer, et retenir les talents dans un environnement professionnel stimulant.

L'activité de Waga Energy nécessite les compétences de collaborateurs qualifiés. Le marché des énergies renouvelables est très concurrentiel au niveau des recrutements. Waga Energy doit assurer son attractivité, la gestion des compétences et la rétention de ses talents pour s'assurer d'avoir les ressources humaines nécessaires à son développement car sa réussite repose sur l'expérience et l'expertise de ses collaborateurs.

Santé et sécurité des collaborateurs et qualité de vie au travail

Il s'agit ici de présenter l'ensemble des mesures et des pratiques mises en place pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que pour prévenir les accidents et les maladies professionnelles. L'objectif de santé et sécurité au travail est de garantir des conditions de travail sûres et saines pour tous les travailleurs et de réduire les risques pour la santé et la sécurité dans les environnements de travail. La qualité de vie au travail regroupe l'ensemble des éléments qui contribuent à garantir un environnement de travail juste et équitable pour chaque travailleur, en favorisant la sécurité, l'intégrité physique et mentale et le bien-être au travail.

Waga Energy fait de la sécurité un de ses objectifs stratégiques principaux. Cet enjeu majeur est prioritaire pour le Groupe et son développement. Un système de formation complet et porté sur la sécurité permet de s'assurer de la compétence des collaborateurs dans toutes les géographies. Tous les aspects de prévention de la santé et sécurité sont étudiés afin de s'assurer de la meilleure performance de Waga Energy et ses filiales dans le domaine de la santé et la sécurité des employés. Le Groupe doit également favoriser la qualité de vie au travail pour garantir la performance de l'entreprise.

Loyauté des pratiques et éthique des affaires

Des normes visent à faire respecter et mettre en œuvre des pratiques éthiques au niveau des activités opérationnelles de l'entreprise et de sa chaîne de valeur (notamment en luttant contre la corruption, les fraudes, les pots-de-vin, les contrefaçons et la concurrence déloyale, et en garantissant la protection des données).

Waga Energy a de multiples relations commerciales, notamment avec des fournisseurs, des sites de stockage de déchets et divers intermédiaires. Le Groupe doit maintenir des relations de qualité, transparentes et loyales avec ses partenaires afin d'établir des accords équilibrés, respectueux du droit et proscrivant toute pratique commerciale illicite, déloyale ou trompeuse.

