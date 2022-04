Waga Energy : Annual Report 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 31.12.2021

SOMMAIRE

3.6.4 EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE ......................................................................................................... 24

3.6.5 EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ...................................................... 26

3.7 PROCEDURE DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES RELATIVE A L'ELABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE ................................................................................................................ 26

3.8 CAPITAL SOCIAL .......................................................................................................... 27

3.8.1

OPERATIONS SUR LES TITRES DE LA SOCIETE ................................................ 27

3.8.2 CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2021 .............................. 28

3.8.3 HISTORIQUE DES OPERATIONS SUR CAPITAL DE LA SOCIETE ....................... 29

3.8.4 REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2021 - DROIT DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES .............................................................................................. 30

3.8.5 INFORMATIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS ....... 31

3.8.6 ETAT DES NANTISSEMENTS D'ACTIONS DE LA SOCIETE ................................ 31

3.8.7 CONTROLE DE LA SOCIETE ............................................................................. 32

3.8.8 EVOLUTION DU TITRE - RISQUE VARIATIONS DE COURS ............................. 32

3.8.9 EVOLUTION DE LA REPARTITION DE L'ACTIONNARIAT DE SA WAGA ENERGY AU TITRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES ..................................... 33

3.8.10 FRANCHISSEMENT DE SEUIL .......................................................................... 34

3.8.11 PARTICIPATIONS DES SALARIES AU CAPITAL ................................................. 34

3.8.12 TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL ........................................................... 36

3.8.13 EVENEMENTS RELATIFS AUX AJUSTEMENTS DES OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS ET DES BSPCE ...................................................................... 38

3.8.14 ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES ........................................................... 38

3.8.15 ALINEATION D'ACTIONS (PARTICIPATIONS RECIPROQUES) .......................... 38

4.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .......... 39

4.1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET SES COMITES ..................................................... 39

4.1.1 CONSEIL D'ADMINISTRATION ....................................................................... 39

4.1.2 COMITE D'AUDIT ........................................................................................... 55

4.1.3 COMITE DES REMUNERATIONS ET NOMINATIONS ...................................... 58

4.1.4 COMITE RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (« RSE ») ....... 60

4.1.5 COMITE D'ENGAGEMENT .............................................................................. 61

4.2

REFERENCES ET CONVENTIONS .................................................................................. 61

4.2.1 CODE DE GOUVERNEMENT MIDDLENEXT ..................................................... 61

4.2.2 CONVENTIONS REGLEMENTEES .................................................................... 63

4.2.3 CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.225-39 DU CODE DE COMMERCE ................................................................................................... 67

4.3 ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES ........................................................... 68 4.3.1 CONVOCATION .............................................................................................. 68 4.3.2 ORDRE DU JOUR ............................................................................................ 68 4.3.3 TENUE DE L'ASSEMBLEE ................................................................................ 69

4.4 DELEGATIONS CONSENTIES EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ........................................................................................................... 69

4.5 INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES SOCIAUX : REMUNERATIONS ET AVANTAGES DE TOUTES NATURES ........................................................................ 72 4.5.1 DESCRIPTION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX (ARTICLE R.225-29-1 DU CODE DE COMMERCE) .................................................................................................. 72 4.5.2 REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ............. 72 4.5.3 REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX ....................... 74 4.5.4 RATIOS DE REMUNERATION ......................................................................... 79 4.5.5 POLITIQUE DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 ............................................................................. 79 4.6 ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INFLUENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OU D'ECHANGE ......................................................................... 81

4.7 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES .................................................... 81

5. COMPTES CONSOLIDES ETABLIS EN NORMES IFRS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ...................................................................................................................... 83

6. COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIETE POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ............. 84

7. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE LA SOCIETE ET LES COMPTES CONSOLIDES ..................................................................................................... 85

8. RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021 ............................... 97

1.

Introduction

Plusieurs évènements exceptionnels ont marqué l'année 2021 de Waga Energy (ou la « Société ») dans un contexte de crise sanitaire inédit. Tout d'abord, la signature de projets au Canada et aux Etats Unis a confirmé la capacité de Waga Energy à déployer sa solution à l'international et plus particulièrement en Amérique du Nord. Ensuite, l'augmentation de 26,7 % de la production de biométhane des unités WAGABOX® en exploitation, tout comme le premier refinancement bancaire de quatre d'entre elles, ont confirmé la pertinence du modèle économique et son intérêt pour l'ensemble des parties prenantes impliquées dans les projets. Enfin, l'introduction en Bourse de Waga Energy sur Euronext Paris donne une nouvelle dimension au Groupe et augmente fortement ses moyens d'actions, et sa capacité à poursuivre le déploiement international de sa solution au service de la lutte contre le changement climatique et de l'indépendance énergétique.

2.

Attestation du responsable du rapport financier annuel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion figurant ci-après présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

M. Mathieu Lefebvre Président - Directeur Général

3. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes consolidés et les comptes sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2021

3.1

La Société et le Groupe

3.1.1

Structure juridique du groupe

L'organigramme simplifié ci-après présente l'organisation juridique du Groupe et ses principales filiales au 31 décembre 2021 :