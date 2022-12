Waga Energy : Démarrage d'une nouvelle unité WAGABOX® en Dordogne

Unité WAGABOX® du site Suez de Madaillan à Milhac-d'Auberoche (Dordogne)

Waga Energy et Suez ont démarré le 15 novembre 2022 une nouvelle unité WAGABOX® sur le site de stockage des déchets de Madaillan, à Milhac-d'Auberoche (Dordogne). Elle alimente désormais plus de 3 000 foyers du Grand Périgueux en gaz renouvelable, et évite l'émission de 3 500 tonnes d'eqCO 2 dans l'atmosphère, par la substitution du gaz naturel fossile.

Il s'agit du cinquième projet engagé conjointement par Waga Energy et Suez. Quatre unités WAGABOX® sont déjà en exploitation à Saint-Maximin (Oise), Gueltas (Morbihan), Chevilly (Loiret) et Ventes-de-Bourse (Orne) et une sixième est en construction à Montois-la-Montagne (Moselle). Avec une capacité installée de 140 GWh par an, ces six unités alimenteront dès 2023 plus de 20 000 foyers français en gaz renouvelable, évitant ainsi l'émission de 23 000 tonnes d'eqCO 2 par an dans l'atmosphère.

La construction de cette unité de production de biométhane a été financée par Waga Energy et Meridiam, société à mission spécialisée dans le financement et la gestion à long terme d'infrastructures durables. La région Nouvelle-Aquitaine a également contribué à hauteur de 400 000 euros à ce projet d'énergie renouvelable au service de la transition énergétique du territoire.

Guillaume Bomel, directeur général Infrastructures chez Suez, Recyclage & Valorisation France : « Dans le contexte actuel de tension forte sur les énergies, et notamment le gaz, les déchets représentent une ressource disponible qui peut participer à notre indépendance énergétique, tout en répondant aux enjeux environnementaux et climatiques. Le choix par Suez de la solution innovante WAGABOX® s'inscrit pleinement dans le cadre de l'engagement du Groupe en faveur de la valorisation du biométhane, une énergie locale, renouvelable et décarbonée qui participe à la transition énergétique et écologique des territoires. »

Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy : « Avec ce nouveau projet, Waga Energy et Suez contribuent activement à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'indépendance économique du territoire. C'est un bel exemple de collaboration réussie entre une jeune entreprise innovante et un grand groupe international, ainsi qu'une nouvelle illustration de l'expertise industrielle française dans le domaine du traitement et de la valorisation des déchets. »

