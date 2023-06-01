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WAGA ENERGY

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Waga Energy : Document AMF CP. 2023DD912919

01/06/2023 | 18:16
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2023DD912919

01 juin 2023

FR0012532810 - DD166934

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

LES SAULES SARL, membre du conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : WAGA ENERGY

LEI : 969500O3NXA5XJF97623

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0012532810

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 23.1750 Euro

VOLUME : 46 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 23.1750 Euro

VOLUME : 46 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Waga Energy SA published this content on 01 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 June 2023 16:15:09 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 42,5 M 45,3 M -
Résultat net 2023 -14,4 M -15,3 M -
Dette nette 2023 28,4 M 30,3 M -
PER 2023 -36,0x
Rendement 2023 -
Capitalisation 527 M 562 M -
VE / CA 2023 13,1x
VE / CA 2024 9,74x
Nbr Employés 153
Flottant 34,0%
Graphique WAGA ENERGY
Durée : Période :
Waga Energy : Graphique analyse technique Waga Energy | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique WAGA ENERGY
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 25,75 €
Objectif de cours Moyen 32,15 €
Ecart / Objectif Moyen 24,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Mathieu Lefebvre Chairman & Chief Executive Officer
Marie-Amélie Richel Chief Financial Officer
Guenael Prince Director & Chief Research & Development Officer
Antonio Trueba Manager-Research & Development
Guillaume Piechaczyk Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
WAGA ENERGY-9.65%562
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG-45.02%2 251
NEL ASA1.55%2 106
GREEN PLAINS INC.-4.92%1 726
CROPENERGIES AG-27.34%879
LONGYAN ZHUOYUE NEW ENERGY CO., LTD.-20.39%779
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