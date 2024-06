Anne de Bagneux, 54 ans, a exercé des fonctions de dirigeante dans le secteur de l'environnement, de la mobilité et de l'énergie. Elle était jusqu'à fin 2023 Présidente de la société Antargaz, entreprise qui fournit du gaz liquide en France et au Benelux. Auparavant, elle a été DGA de Transdev France, puis directrice de la stratégie et de la transformation du Groupe Transdev, membre du Comex. Elle a travaillé les vingt premières années de son parcours professionnel dans le secteur de l'environnement (eau, déchets), notamment chez Veolia, et de nombreuses années en Asie.

