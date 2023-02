Waga Energy : Forte croissance du chiffre d’affaires (+56 %) et confirmation de la percée sur le marché nord-américain

Forte croissance du chiffre d’affaires (+56 %),

confirmation de la percée sur le marché nord-américain

Chiffre d’affaires 2022 (non audité) : 19,2 millions d’euros

Hausse de 56 % du chiffre d’affaires consolidé.

216 GWh de biométhane injecté.

37 500 tonnes d’eqCO 2 évitées. [1]

[1] Disponibilité moyenne des quatorze unités en exploitation supérieure à 95 %. [2]

[2] Sept nouveaux contrats signés, portant le nombre de projets engagés à 29 (dont 14 déjà en exploitation), représentant une capacité de production totale de 1 TWh/an.

Chiffre d’affaires non audité 2022 2021 Var. Nombre d’unités en exploitation (à fin d’année) 14 10 +40 % Production de biométhane de l’exercice (GWh) 216 145 +49 % Vente de biométhane/prestation d’épuration (m€) * 15,1 10,1 +50 % Vente d’équipements et autres prestations (m€) ** 4,1 2,2 +85 % Chiffre d'affaires Groupe 19,2 12,3 +56 % * Revenus générés par la vente de biométhane ou par les prestations d’épuration facturées aux opérateurs de site de stockage qui commercialisent eux-mêmes le biométhane. ** Revenus générés par les ventes d’équipement et par les contrats d’exploitation et de maintenance.

Waga Energy a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 19,2 millions d’euros généré, à hauteur de 79 % par la vente de biométhane et les prestations d’épuration facturées aux opérateurs de site de stockage des déchets, et à hauteur de 19 % par la vente d’équipements.

En 2022, le parc d’unités WAGABOX® a injecté 216 GWh de biométhane dans le réseau de gaz français, soit 49 % de plus que l’année précédente. Cette augmentation est due au démarrage de nouvelles capacités, dont une unité de très grande capacité pouvant produire cinq fois plus que les précédentes, prouvant que la technologie WAGABOX® est en mesure d’épurer des volumes de gaz très importants. Cela représente une étape décisive en vue de son déploiement à l’international, notamment en Amérique.

Le Groupe a maintenu en 2022 un haut niveau de performance sur l’ensemble de son parc, avec une disponibilité moyenne supérieure à 95 %.

Waga Energy a engagé la construction de sept nouvelles unités WAGABOX® au cours de l’année 2022, dont cinq en France et deux au Canada. Au 31 décembre 2022, le Groupe exploitait quatorze unités en France, offrant une capacité installée de 415 GWh/an, et avait engagé la construction de quinze unités, pour une capacité installée additionnelle de 565 GWh/an. Ces 29 unités représenteront une capacité installée totale de près de 1 TWh/an.

Commentant le chiffre d’affaires 2022, Mathieu Lefebvre, Pdg de Waga Energy, a déclaré :

« L’année 2022 a confirmé la très forte valeur de la technologie unique au monde développée par Waga Energy, et notre capacité à apporter une réponse puissante à une crise énergétique qui s’annonce durable. Notre solution permet de transformer des millions de mètres cubes de gaz à effet de serre émis par les déchets en substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Les unités WAGABOX® ont démontré à nouveau leur excellente fiabilité, avec une disponibilité moyenne supérieure à 95 %. Alors que Waga Energy fait aujourd’hui l’objet de sollicitations du monde entier, nous avons décidé de privilégier notre croissance sur le marché nord-américain, où notre équipe installée depuis plus de 3 ans a conquis des contrats décisifs, dont la mise en production débutera en 2023 au Canada et aux Etats-Unis. La taille des gisements sur ce marché justifie des investissements supérieurs à ceux réalisés en Europe, mais les retours attendus seront aussi beaucoup plus favorables. Dans cet environnement porteur, nous confirmons notre objectif d’atteindre fin 2026 une capacité installée permettant la production de 4 TWh/an ».

À propos de Waga Energy

Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite 15 unités WAGABOX® en France, représentant une capacité installée de 440 GWh/an. Quatorze unités sont en construction en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris. www.waga-energy.com / Suivez-nous sur LinkedIn et sur Twitter

