Waga Energy : Forte croissance du chiffre d’affaires (+74 %), démarrage des premières unités internationales et accélération du déploiement aux États-Unis

Forte croissance du chiffre d’affaires (+74%), démarrage des premières unités internationales et accélération du déploiement aux États-Unis

Chiffre d’affaires 2023 (non audité) : 33,3 millions d’euros

Hausse de 74 % du chiffre d’affaires consolidé.

336 GWh de biométhane injecté (+ 55%).

55 000 tonnes d’eqCO 2 évitées [1] .

[1] Démarrage de 5 nouvelles unités WAGABOX®, dont 3 à l’international.

6 contrats signés aux États-Unis, confirmant la pénétration du marché nord-américain.

18 unités détenues en exploitation représentant une capacité installée de 675 GWh/an.

37 projets contractualisés au 31 décembre 2023, représentant une capacité de production installée supérieure à 2,2 TWh/an (dont 0,6 TWh/an produit par des unités non détenues).

Chiffre d’affaires (non audité) 2023 2022 Var. Nombre d’unités en exploitation (à fin d’année) 18 13 +38 % Production de l’exercice (GWh) 336 216 +55 % Vente de biométhane/prestation d’épuration (m€)[2] 23,7 15,1 +57 % Vente d’équipements (m€)[3] 9,0 3,6 +149 % O&M et autres (m€)[4] 0,6 0,5 +32 % Chiffre d'affaires Groupe 33,3 19,2 +74 %

Waga Energy a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 33,3 millions d’euros, en hausse de 74 % par rapport à 2022.

En 2023, le parc d’unités WAGABOX® a injecté 336 GWh de biométhane (+55 %), dont 63 GWh à l’international. Cette forte croissance est due au démarrage de 5 nouvelles unités, dont 3 hors de France (2 au Canada et 1 en Espagne), représentant une étape majeure dans le déploiement international de la solution. L’unité espagnole et l’une des deux canadiennes sont des machines de grande capacité pouvant produire trois à cinq fois plus que les unités françaises standards. La production des unités internationales représente 14 % du chiffre d’affaires Groupe provenant de la vente de biométhane et des prestations d’épuration.



Les équipes d’exploitation de Waga Energy ont maintenu tout au long de l’année un haut niveau de performance : le parc a atteint en 2023 une disponibilité moyenne de 95,7% sur les unités exploitées depuis plus de 12 mois et 94,2 % en incluant les mises en service de l’année, notamment les premières unités internationales.



Au cours de l’année 2023, Waga Energy a engagé la construction de 6 nouvelles unités aux États-Unis, confirmant ainsi sa percée sur ce marché stratégique. Ces nouveaux contrats représentent une capacité de production additionnelle de 660 GWh par an, comparable à la capacité installée totale des 17 unités mises en service en France depuis 2017.

31 décembre 2023 31 décembre 2022 Nombre Capacité (TWh/a) Nombre Capacité (TWh/a) Total 37 2,2 31 1,5 Unités détenues en propre 33 1,6 27 0,9 dont en exploitation 18 0,7 13 0,4 dont en construction 15 1,0 14 0,5 Unités non détenues en propre 4 0,6 4 0,6 dont en exploitation 2 0,1 2 0,1 dont en construction 2 0,4 2 0,4

Commentant le chiffre d’affaires, Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy, a déclaré : « Waga Energy a délivré en 2023 une performance exceptionnelle, marquée par le démarrage des premières unités internationales, au Canada et en Espagne. Nous avons démontré la robustesse de notre technologie, notre maîtrise opérationnelle, et notre capacité à surmonter les contraintes techniques et réglementaires pour assurer la bonne exécution de nos projets, au service de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Sur le plan commercial, les projets signés cette année aux États-Unis représentent à eux seuls un chiffre d’affaires récurrent supérieur à celui signé depuis la création du Groupe en 2015. Cette percée réussie sur un marché hautement stratégique témoigne de l’intérêt suscité par notre solution auprès des acteurs du traitement des déchets locaux. Dans un environnement économique mondial très favorable au biométhane, nous continuons à délivrer le plan présenté à l’occasion de notre introduction en Bourse ».

Ambitions

Waga Energy tiendra aujourd’hui à 14 heures une journée investisseurs. Un communiqué de presse détaillant les principaux éléments de cette présentation, notamment les objectifs du Groupe, a été diffusé ce jour. Le communiqué et le support de présentation sont disponibles sur le site Internet dans la rubrique Investisseurs.

Prochaines publications :

Publication des résultats de l’exercice 2023 le 29 avril 2024, après clôture de la bourse.

Assemblée générale le 27 juin 2024.

À propos de Waga Energy

Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. Au 31 décembre 2023, Waga Energy détient et exploite 18 unités WAGABOX® en France, en Espagne et au Canada, représentant une capacité installée de 675 GWh/an. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris.

Avertissement

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Waga Energy dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Waga Energy. Waga Energy opère dans un environnement concurrentiel en évolution rapide. La Société n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. Waga Energy attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Waga Energy opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel Waga Energy opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Waga Energy. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel 2022 de Waga Energy approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 16 juin 2023 sous le numéro R.23-029 et à la section 7 « Description des principaux risques et incertitudes pour le semestre à venir » du rapport financier semestriel 2023. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, Waga Energy ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Waga Energy ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

