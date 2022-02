Waga Energy: Forte croissance du chiffre d'affaires et ouverture du marché nord-américain en 2021

Forte croissance du chiffre d'affaires

et ouverture du marché nord-américain en 2021

Amélioration de la performance des unités

et confirmation de la pertinence du modèle d'affaires

Chiffre d'affaires 2021 : 12,3 millions d'euros (non audité)

Hausse de 29,6 % du chiffre d'affaires consolidé

145 GWh de biométhane injecté

Augmentation de 26,7 % de la production de biométhane

Amélioration de 18 % du rendement des unités en exploitation

Huit nouveaux contrats WAGABOX(R) signés (dont trois à l'international).

2021 2020 Var. Production de biométhane de l'exercice (GWh) 144,68 114,19 26,7 % Vente de biométhane/prestation d'épuration (m?) * 10,1 8,7 +16,1 % Contrats O&M (m?) ** 0,40 0,44 -11 % Vente d'équipements (m?) 1,8 0,35 408 % Chiffre d'affaires Groupe (non audité) 12,3 9,5 29,6 % * Revenus générés par la vente de biométhane ou par les prestations d'épuration facturées aux opérateurs de site de stockage qui commercialisent eux-mêmes le biométhane. ** Revenus générés par les contrats d'exploitation et de maintenance facturés aux sociétés hors groupe.

A date fin 2021 fin 2020 Unités en exploitation 11 10 10 Unités en construction* 13 12 4 Total 24 22 14 * Hors les ventes exceptionnelles d'équipements

Hausse de 29,6 % du chiffre d'affaires consolidé

Le groupe Waga Energy a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 12,3 millions d'euros, en hausse de 29,6 % par rapport à l'année 2020. Cette hausse résulte de l'augmentation de la production de biométhane et de la vente d'équipements de cryogénie au groupe Air Liquide. En faisant abstraction de cette dernière opération, l'augmentation du chiffre d'affaires atteint 14,7 %. L'essentiel des revenus de Waga Energy en France provient de contrats à long terme, garantis par un tarif avec obligation d'achat.

Augmentation de 26,7 % de la production de biométhane

Les dix unités WAGABOX(R) en exploitation ont produit 145 GWh de biométhane en 2021, soit 26,7 % de plus que l'année précédente. Cette augmentation s'explique par les progrès réalisés dans l'exploitation des unités et par le fonctionnement en année pleine des trois unités démarrées en 2020.

Les progrès de l'exploitation des unités ont permis d'augmenter la production de 18 % et généré 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Ces progrès résultent de la fiabilisation des unités, des améliorations apportées à la technologie, et de l'implémentation systématique de ces améliorations sur l'ensemble du parc installé. Les dix unités ont atteint une disponibilité supérieure à 95 % en 2021 (hors arrêts imputables à des causes externes).

Le travail mené conjointement avec les opérateurs des sites de stockage des déchets pour optimiser la collecte du gaz brut, ainsi qu'une meilleure connaissance des spécificités du « gaz de décharge », contribue également à accroître la production.

L'augmentation du chiffre d'affaires se voit atténuée par un effet prix défavorable de 0,7 million d'euros lié aux caractéristiques du tarif avec obligation d'achat en vigueur en France.

L'exploitation en année pleine des trois unités WAGABOX(R) démarrées au cours de l'année 2020 a augmenté la production de 9 % et contribue à hauteur de 0,6 million d'euros à l'accroissement du chiffre d'affaires (deux unités ont été démarrées en janvier 2020 et une troisième en septembre 2020).

Vente d'un module de distillation cryogénique

La vente d'équipements cryogéniques au groupe Air Liquide a généré un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros sur l'année 2021. Air Liquide a commandé trois modules de distillation cryogénique à Waga Energy pour deux unités de biométhane en construction aux États-Unis. Ces équipements, servant à séparer le méthane des gaz de l'air (oxygène et azote), sont produits de manière standardisée par Waga Energy pour ses unités WAGABOX(R). Ces ventes s'inscrivent dans le cadre d'une relation privilégiée avec Air Liquide, qui accompagne Waga Energy depuis sa création en 2015, et est son premier actionnaire à travers son fonds d'investissement ALIAD. Elles s'inscrivent également dans le cadre d'une stratégie de développement en Amérique du Nord où le Groupe est implanté depuis 2019 à travers sa filiale américaine Waga Energy Inc. et sa filiale canadienne Waga Energy Canada Inc.

Huit nouveaux projets WAGABOX(R) engagés

Waga Energy a signé huit nouveaux contrats WAGABOX(R) en 2021, dont cinq en France, deux au Canada et un aux États-Unis, ouvrant de nouvelles perspectives de développement international. Fin 2021, dix unités WAGABOX(R) étaient en exploitation et onze en construction. Ces unités représentent une capacité installée supérieure à 800 GWh/an (la capacité installée représente la capacité maximale de production du parc s'il était alimenté à pleine charge avec du gaz contenant 45 % de méthane).

Commentant les résultats 2021, Mathieu Lefebvre, Pdg et cofondateur de Waga Energy, a déclaré :

« 2021 a été une année exceptionnelle pour Waga Energy, au cours de laquelle notre modèle de développeur, investisseur et exploitant a apporté la preuve de son efficacité et de sa pertinence. Le point d'orgue de cet exercice est le début du déploiement de notre solution en Amérique du Nord, à travers la signature de deux contrats au Canada et d'un premier contrat aux États-Unis. Nous apportons sur ce marché une solution unique et très attractive pour les sites de stockage des déchets de taille moyenne souhaitant devenir producteur de biométhane.

Malgré le contexte sanitaire et géopolitique, nous continuons de bénéficier depuis le début de l'année 2022 d'une solide dynamique commerciale, avec deux nouveaux contrats signés en France, dont les détails seront communiqués prochainement. Nous continuons à agir activement pour la transition énergétique mais aussi pour l'indépendance énergétique de l'Europe ».

Prochaine publication : résultats de l'exercice 2021, le 29 avril 2022, après clôture de bourse

À propos de Waga Energy

Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnémotechnique : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d'épuration brevetée appelée WAGABOX(R). Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX(R) dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane. Waga Energy exploite 11 unités WAGABOX(R) en France, représentant une capacité installée de 240 GWh/an. Onze unités sont en construction en France, en Espagne et au Canada. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée depuis le 27 octobre 2021 sur Euronext Paris. www.waga-energy.com / suivez-nous sur LinkedIn et sur Twitter

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du groupe ainsi qu'à l'environnement dans lequel le groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d'autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le chapitre 3 du [document d'enregistrement d'enregistrement de Waga Energy approuvé par l'AMF le 28 septembre 2021 sous le numéro I. 21-056, et son supplément approuvé par l'AMF le 13 octobre 2021 sous le numéro I.21-060].

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle du groupe. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.