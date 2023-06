Mardi 20 juin, Waga Energy a mis en service une nouvelle unité de production de biométhane sur le site de stockage des déchets de Can Mata, exploité par PreZero à Els Hostalets de Pierola, près de Barcelone (Catalogne).

Cette première unité WAGABOX® espagnole développée et brevetée par Waga Energy, injectera chaque année 70 GWh de biométhane dans le réseau de l'opérateur Nedgia, soit la consommation de gaz de 14 000 foyers espagnols ou de carburant de 200 autobus. En substituant le gaz naturel fossile, le biométhane produit par l'unité de Can Mata évitera l'émission à l'atmosphère de 17 000 tonnes d'eqCO2 par an1.

L'installation a obtenu la certification « ISCC EU », démontrant que sa production respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la directive européenne RED II2.

Ce projet au service de la transition énergétique a également bénéficié d'une subvention européenne d'un montant de 2,4 millions d'euros dans le cadre du programme Innovation Fund Small Scale, destiné à favoriser le déploiement de technologies innovantes à faible intensité carbonique.

Mathieu Lefebvre, président directeur-général de Waga Energy :« Le démarrage de l'unité WAGABOX® de Can Mata représente une étape majeure dans le déploiement du biométhane en Espagne, au service de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Le succès de ce projet innovant résulte d'une collaboration exemplaire entre les équipes de Waga Energy, de PreZero et de Nedgia, et d'une volonté commune d'agir concrètement pour la préservation de notre environnement. »

Gonzalo Cañete, président-directeur général de PreZero en Espagne et au Portugal:« Ce projet de valorisation du biogaz d'un site de stockage des déchets sous forme de biométhane, injecté directement dans le réseau de gaz pour alimenter les foyers, les entreprises et les véhicules, est un projet pionnier en Espagne, appelé à devenir une référence internationale dans le domaine de l'économie circulaire ».

Raúl Suárez, président-directeur de Nedgia:« Les 70 GWh de gaz renouvelable qui seront injectés par le site de Can Mata, à Hostalets de Pierola, sont un exemple concret de la façon dont la technologie et la collaboration entre entreprises permettent de réaliser un projet associant parfaitement énergie verte et économie circulaire. Chez Nedgia, nous sommes convaincus de la grande contribution de projets tels que celui-ci à la sécurité d'approvisionnement, à la réalisation des objectifs climatiques et à la réduction des émissions de nos clients, sans qu'ils aient à effectuer des investissements supplémentaires. »

*Disclaimer: the contents of this publication are the sole responsibility of Waga Energy and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

1 Estimation basée sur les facteurs d'émission comparés du gaz naturel et du biométhane en France déterminés par la base carbone de l'Ademe, en intégrant les émissions directes et indirectes.

2 Directive (EU) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

