Waga Energy : a inauguré une unité de production

Le 02 février 2024

Vichy Communauté, Suez et Waga Energy ont inauguré mercredi 31 janvier 2024 l'unité WAGABOX® de production de biométhane au sein de l'installation de stockage des déchets de Gaïa à Cusset dans l'Allier.



Utilisant la technologie développée et brevetée par Waga Energy, c'est la première installation de ce type en Auvergne-Rhône-Alpes.



Le biogaz issu de cette fermentation est valorisé par un moteur de cogénération qui produit de l'électricité et de la chaleur, laquelle permet de chauffer le bâtiment administratif du site.



L'installation permet d'extraire le méthane contenu dans le biogaz pour produire du biométhane, dont les caractéristiques sont identiques à celles du gaz naturel. Ce gaz renouvelable est directement injecté dans le réseau de distribution de gaz au niveau de la Ville de Cusset.



' L'unité WAGABOX®, opérationnelle depuis le 2 octobre 2023, après une année de travaux, permet de valoriser 100 % du biogaz produit sur le site. Cette énergie vient en substitution des énergies fossiles et permet d'éviter chaque année l'émission de 2 800 tonnes de CO2 ' indique le groupe.



