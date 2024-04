Waga Energy est un producteur indépendant de biométhane, spécialisé dans la valorisation des gaz de décharge en biométhane à prix compétitif et conforme au réseau. Dotée d'une expertise unique en ingénierie gazière et d'une technologie propriétaire brevetée, la société développe, finance, construit, met en service et exploite des unités d'épuration utilisant sa technologie propriétaire WAGABOX®. Waga Energy contribue à la lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de méthane des décharges et en remplaçant les combustibles fossiles par une énergie locale et renouvelable.

Secteur Carburants renouvelables