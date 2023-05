Waga Energy

Waga Energy démarre sa première unité de production de gaz naturel renouvelable (biométhane) au Canada en partenariat avec Énercycle et Énergir.



Communiqué de presse

Eybens, le 24 mai 2023 Waga Energy démarre sa première unité de production de gaz naturel renouvelable (biométhane)

au Canada en partenariat avec Énercycle et Énergir.

Waga Energy et Énercycle ont commencé à injecter du gaz naturel renouvelable (GNR), aussi appelé biométhane, dans le réseau d’Énergir en démarrant l’unité WAGABOX® installée sur le lieu d’enfouissement des déchets à Saint-Étienne-des-Grés (Québec, Canada). Cette unité a la capacité d’injecter jusqu’à 130 GWh de GNR par an, soit 12,4 millions de mètres cubes chaque année, dans le réseau gazier contribuant ainsi aux objectifs fixés par le « Plan pour une économie verte » du Gouvernement québécois. Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnémotechnique : WAGA), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a mis en service une nouvelle unité de production sur le lieu d’enfouissement des déchets à Saint-Etienne-des-Grés (Québec, Canada), exploité par l’organisme public Énercycle. Grâce à la technologie WAGABOX®, développée et brevetée par Waga Energy, le gaz émis par les déchets enfouis est valorisé sous forme de GNR (ou biométhane), substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Sa production est vendue à l’entreprise québécoise Énergir et injectée directement dans son réseau de distribution. Cette nouvelle unité WAGABOX® est la plus grosse mise en service par Waga Energy à ce jour. Elle pourra traiter jusqu’à 3 400 m3/h de gaz des déchets et produira jusqu’à 130 GWh/an (soit 12 400 000 m³ ou 468 000 Gj) de biométhane par an, correspondant à la consommation de gaz d’environ 8 000 foyers québécois. L’émission de 21 500 tonnes d’eqCO2 pourra chaque année être évitée en réduisant ainsi le recours au gaz naturel fossile.[1] Énercycle est le premier opérateur nord-américain à bénéficier de cette innovation, qui équipe déjà une quinzaine de sites de stockage en Europe. L’unité WAGABOX® a été construite au Québec, par la filiale canadienne de Waga Energy, avec l’appui de sous-traitants locaux. Seul le module de distillation cryogénique, qui concentre une part importante du savoir-faire de Waga Energy, a été fabriqué en France. Le projet a bénéficié d’un appui du Gouvernement québécois, tant pour les coûts du raccordement que pour ceux de l'unité, pour laquelle une subvention de 3 millions de dollars canadiens a été octroyée, à travers le programme Technoclimat. Dans le cadre du contrat signé avec Énercycle, Waga Energy va exploiter l’unité et assurer sa maintenance, pendant au moins 20 ans. Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés entre les deux partenaires. Le démarrage de cette unité WAGABOX® a lieu 24 mois après la signature du contrat avec Énercycle, à l’issue d’une phase de test débutée en avril, dès l’obtention de l’autorisation d’exploitation délivrée par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Situé à 150 kilomètres à l’est de Montréal, Saint-Étienne-des-Grès est le plus important lieu d’enfouissement des déchets géré par une collectivité au Québec. Il reçoit 180 000 tonnes de déchets par an. Le gaz produit par la dégradation des matières organiques contenues dans les déchets était jusqu’à présent collecté et brûlé dans une torchère. Grâce à son unité WAGABOX®, le site devient producteur d’énergie renouvelable, et va contribuer directement à l’objectif du « Plan pour une économie verte » du Gouvernement québécois d’atteindre 10 % de GNR dans le réseau gazier en 2030. Il s’agit de la première unité WAGABOX® démarrée par Waga Energy à l’international. Trois autres unités sont en construction au Canada, et deux autres aux États-Unis et en Espagne. Mathieu Lefebvre, président directeur-général de Waga Energy : « Le succès du démarrage de la première unité WAGABOX® en Amérique du Nord est un jalon majeur dans le déploiement de notre solution dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Cette première unité internationale, la plus importante construite par Waga Energy, démontre notre capacité à déployer notre technologie innovante à travers le monde, en nous appuyant sur l’expertise de nos équipes et sur le dynamisme des écosystèmes locaux. Le gaz renouvelable est une énergie propre et locale, valorisant le potentiel des déchets stockés, substituant directement les énergies fossiles pour le chauffage ou le transport, ce qui en fait un pilier essentiel de la transition énergétique. La coopération autour d’un engagement partagé en faveur de la préservation du bien commun avec nos partenaires au Québec, plus particulièrement Énergir et Énercycle, a permis la réussite de ce beau projet, ancré dans le territoire et dans la durée. » Michel Angers, président d’Énercycle : « Immense fierté d’être les premiers au Canada à pouvoir compter sur une unité WAGABOX®. Mais c’est en premier lieu, pour nous, un grand moment car enfin nous pouvons valoriser pleinement les biogaz provenant de notre lieu d’enfouissement et ainsi transformer une dépense en revenus. » Renault-François Lortie, vice-président clients et approvisionnement gazier, chez Énergir : « Notre cible d’injection de 10 % de GNR en 2030 est un minimum. Pour y arriver, tous les projets comptent et font la différence, comme celui de Saint-Étienne-des-Grès, qui devient le 6e projet au Québec à injecter du GNR dans le réseau d’Énergir. Encore une fois, la collaboration et l’innovation ont favorisé la mise sur pied d’un projet porteur. Je salue le travail de Waga Energy et de Énercycle : leur expertise et leur vision font bouger la filière GNR au Québec. »

À propos de Waga Energy : Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite 16 unités WAGABOX® en France, représentant une capacité installée de 530 GWh/an. Treize unités sont en construction en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris. www.waga-energy.com | Suivez-nous sur LinkedIn À propos d’Énercycle : Créée en 1991, Énercycle (Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie) est un organisme municipal regroupant la MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac, ainsi que les Villes de Shawinigan et de Trois-Rivières. Énercycle, qui assure la gestion globale des matières résiduelles de la Mauricie, porte une vision : valoriser et transformer les ressources qui lui sont confiées, contribuant ainsi à préserver la qualité de vie des générations futures. À propos d’Énergir (Énergir, s.e.c.) : Comptant plus de 9 milliards $ d’actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 540 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

