Waga Energy

Waga Energy démarre une unité de production de biométhane dans la Drôme



22-Avr-2024 / 19:00 CET/CEST

Waga Energy démarre une unité de production de biométhane dans la Drôme Waga Energy (EPA : WAGA), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a démarré le 11 avril 2024 une unité de production de biométhane sur le Pôle de Stockage-Énergie (PSE) de Veolia à Chatuzange-le-Goubet (Drôme). Grâce à la technologie WAGABOX®, brevetée et développée par Waga Energy, le gaz émis spontanément par les déchets enfouis sur le site est valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable au gaz naturel fossile. Ce biométhane est injecté directement dans le réseau de distribution de GRDF pour alimenter les particuliers et les entreprises. Le Pôle Stockage-Énergie peut traiter 150 000 tonnes de déchets par an. Le gaz est aujourd’hui valorisé sous forme d’électricité par des moteurs de cogénération. L’unité WAGABOX® s’ajoute à ce dispositif pour augmenter la production d’énergie renouvelable du site. Capable de traiter 600 m3/h de gaz brut, elle peut produire jusqu’à 25 GWh de biométhane par an, alimenter environ 3 500 foyers, et éviter l’émission de plus de 4 000 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère[1]. Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy, déclare : « Nous sommes très heureux de ce nouveau projet d’injection de biométhane réalisé avec Veolia, l’un des grands acteurs de la transition écologique. Avec ce nouveau projet, le quatrième que nous réalisons ensemble, nous continuons d’œuvrer concrètement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique ». À propos de Waga Energy Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite 22 unités WAGABOX® (détenues en propre ou vendues) en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, représentant une capacité installée de 760 GWh/an. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris. Contact : Waga Energy Laurent Barbotin Directeur des Relations Investisseurs

+33 (0)7 72 77 11 85

laurent.barbotin@waga-energy.com [1]Estimation basée sur les facteurs d’émission comparés du gaz naturel et du biométhane en France déterminés par la base carbone de l’Ademe, en intégrant les émissions directes et indirectes. Fichier PDF dépôt réglementaire



