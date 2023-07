Waga Energy et Casella s’associent pour produire du biométhane sur trois sites aux États-Unis

Waga Energy et Casella Waste Systems

s’associent pour produire du biométhane

sur trois sites aux États-Unis

Waga Energy a signé un contrat avec Casella Waste Systems pour construire et exploiter trois unités de production de biométhane sur des sites de stockage des déchets aux États-Unis. Ces unités produiront au démarrage environ 380 GWh de biométhane par an, et apporteront une contribution majeure au développement du gaz renouvelable aux États-Unis.

EYBENS (FRANCE), le 10 juillet 2023. Waga Energy (EPA : WAGA), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, et Casella Waste Systems (Nasdaq : CWST), société spécialisée dans le recyclage et la gestion des déchets dans l’est des États-Unis, ont signé un accord pour produire du biométhane sur trois sites de stockage exploités par Casella.

Dans le cadre de cet accord, Waga Energy va financer et construire sur ces sites trois unités d’épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX®, et prendra en charge leur exploitation pour une durée de 20 ans. Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés entre Waga Energy et Casella. Le démarrage de ces trois unités aura lieu d’ici 24 mois.

63 000 tonnes d’eqCO2 évitées chaque année

Les trois unités WAGABOX® produiront au démarrage environ 380 GWh de biométhane par an, et éviteront l’émission de 63 000 tonnes d’eqCO2 par an par la substitution du gaz naturel fossile[1]. Le biométhane, pilier de la transition énergétique, est une énergie locale, renouvelable et compétitive qui peut remplacer les combustibles fossiles dans le transport, l'industrie et le chauffage.

Fruit de 15 années de développement, la technologie WAGABOX® permet de valoriser le gaz émis spontanément par les sites de stockage des déchets sous forme de biométhane, injecté directement dans les réseaux de gaz. Dix-sept unités WAGABOX® sont en service en France, au Canada et en Espagne, et quinze autres sont en construction aux États-Unis, en France et au Canada.

Basé à Rutland (Vermont, USA), Casella est l’un des principaux acteurs du traitement et de la valorisation des déchets aux États-Unis. Le groupe, coté au Nasdaq, exploite neuf sites de stockage dans l'est du pays.

John W. Casella, président-directeur général de Casella Waste Systems : "La collaboration avec Waga Energy est une excellente occasion pour notre entreprise de renforcer sa stratégie en matière de gestion des ressources et de développement durable. Nous avons été impressionnés par l'innovation et la plate-forme technologique de Waga Energy, et nous pensons qu’il s’agit d’un partenaire solide pour développer la production de biométhane dans ces trois sites de stockage."

Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy : "C'est un immense honneur de nous associer à Casella, acteur très respecté de la gestion et de la valorisation des déchets aux États-Unis. Les mois de travail réalisés entre nos équipes pour développer ces projets nous ont permis de découvrir une organisation avec une mission claire, ancrée dans les territoires où elle opère, et engagée dans la préservation du bien commun. Ces valeurs partagées entre nos entreprises sont un socle essentiel à la réussite de ces projets d'économie circulaire et à une collaboration durable. Ce partenariat représente une étape majeure dans le déploiement mondial de la solution WAGABOX®, au service de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique."

A propos de Casella Waste Systems, Inc.

Casella Waste Systems, Inc. dont le siège social est situé à Rutland, dans le Vermont, fournit une expertise et des services de gestion des ressources aux clients résidentiels, commerciaux, municipaux, institutionnels et industriels, principalement dans les domaines de la collecte et de l'élimination des déchets solides, du transfert, du recyclage et des services organiques dans l'est des États-Unis. Pour de plus amples informations, les investisseurs peuvent contacter Jason Mead, Senior Vice President of Finance and Treasurer au (802) 772-2293 ; les médias peuvent contacter Jeff Weld, Director of Communications au (802) 772-2234 ; ou visiter le site web de la société à l'adresse http://www.casella.com.

À propos de Waga Energy

Waga Energy (EPA: WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite dix-sept unités WAGABOX® en France, au Canada et en Espagne, représentant une capacité installée de 640 GWh/an. Quinze unités sont en construction en France, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris.

Contact

Laurent Barbotin

+33 772 771 185

laurent.barbotin@waga-energy.com