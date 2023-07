Waga Energy et Casella vont produire du biométhane sur trois sites aux États-Unis

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, et Casella Waste Systems (société spécialisée dans le recyclage et la gestion des déchets dans l'est des États-Unis), ont signé un accord pour produire du biométhane sur trois sites de stockage exploités par Casella. Dans le cadre de cet accord, Waga Energy va financer et construire sur ces sites trois unités d'épuration utilisant sa technologie brevetée Wagabox, et prendra en charge leur exploitation pour une durée de 20 ans.



Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés entre Waga Energy et Casella. Le démarrage de ces trois unités aura lieu d'ici 24 mois.



Les trois unités Wagabox produiront au démarrage environ 380 GWh de biométhane par an, et éviteront l'émission de 63 000 tonnes d'eqCO2 par an par la substitution du gaz naturel fossile.