Waga Energy et Matrec-GFL démarrent une unité de production de biométhane au Québec

Waga Energy et Matrec-GFL démarrent une unité de production de biométhane sur un site de stockage des déchets fermé au Québec

Waga Energy,spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, et Matrec, une division de GFL Environmental Inc (Matrec-GFL), ont mis en service une unité de production de biométhane sur un site de stockage des déchets fermé à Chicoutimi (Québec, Canada). Le biométhane produit est injecté dans le réseau de l’énergéticien québécois Énergir, et contribuera aux objectifs de décarbonation du gouvernement du Québec.

Exploité entre 1998 et 2017 par Matrec-GFL, le site de Chicoutimi a reçu plus de 1,6 million de tonnes de déchets ultimes. Bien qu’il ne soit plus en exploitation, il produira encore du biogaz pendant plusieurs années, provenant de la dégradation des matières organiques enfouies. Grâce à la technologie WAGABOX®, développée et brevetée par Waga Energy, ce biogaz est désormais valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Ce biométhane est vendu à Énergir, le principal distributeur de gaz naturel au Québec, et injecté directement dans son réseau. Waga Energy et Matrec‑GFL contribuent ainsi à atteindre l’objectif d’injecter 10% de gaz renouvelable d’ici 2030 dans le réseau gazier d’Énergir, dans le cadre du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec.

L’unité WAGABOX® produira 16 GWh de biométhane par an, soit la consommation de gaz d’environ 1.000 foyers locaux, et évitera l’émission de plus de 2.500 tonnes de CO2eq dans l’atmosphère en substituant le gaz naturel fossile dans le réseau d’Énergir[1]. Matrec-GFL a octroyé à Waga Energy le droit d’exploiter le biogaz du site de Chicoutimi pour une durée de 10 ans. Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés entre les deux partenaires.

Le projet a bénéficié de 7,1 millions de dollars canadiens (4,8 millions d’euros) de subventions de la part du gouvernement du Québec , soit 3,8 millions de dollars (2,6 millions d’euros) accordés à Waga Energy pour la construction de l’unité de production et 3,4 millions de dollars (2,3 millions d’euros) versés à Énergir pour raccorder le site de Chicoutimi à son réseau. L’unité WAGABOX® a été construite au Québec, avec l’appui de sous-traitants locaux, à l’exception du module de distillation cryogénique qui a été fabriqué en France.

Il s’agit de la deuxième unité WAGABOX® démarrée par Waga Energy au Québec. Deux autres unités sont en construction au Canada, l’une à Cowansville, dans la région de Brome-Missisquoi, et l’autre à Victoria, en Colombie-Britannique ; six unités sont également en construction aux États-Unis.

Julie Flynn, présidente-directrice générale de la filiale canadienne de Waga Energy : « Ensemble, avec nos partenaires Matrec-GFL et Énergir, nous écrivons un nouveau chapitre où l’innovation et l’engagement se conjuguent pour façonner la trajectoire du biométhane comme un pilier de la transition énergétique, en participant au développement de l’économie locale et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Félicitations aux équipes dévouées qui ont travaillé avec passion et ingéniosité pour concrétiser ce projet. »

Jean-Philippe Laliberté, vice-président opérations d’enfouissement et compostage - Est du Canada de Matrec‑GFL : « Nous sommes fiers de collaborer avec Waga Energy pour le lancement d’une installation de valorisation de biogaz à notre lieu d’enfouissement technique désormais fermé de Chicoutimi. Nous mettons en avant une initiative novatrice de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d’énergie renouvelable en donnant une deuxième vie aux matières résiduelles qui y sont enfouies. L’engagement de Matrec-GFL envers la durabilité est profondément ancré dans chacun de ses projets et nous sommes heureux d’incarner la gestion des matières résiduelles de façon responsable et d’être Verts pour la vie. »

Renault Lortie, vice-président, clients et approvisionnement gazier d’Énergir : « Il n’y a nul doute : la filière du biométhane s’active plus que jamais au Québec ! Nous sommes toujours aussi fiers de voir de nouveaux projets d’ici prendre forme et entrer en activité. C’est le cas de celui de Waga Energy, à Chicoutimi, qui est le 7e projet de biométhane au Québec à injecter dans notre réseau. Il s’agit d’un projet porteur pour le Québec qui est le résultat d’une collaboration fructueuse avec nos partenaires Waga Energy et GFL Environmental. Leur expertise de pointe et leur vision font non seulement bouger la filière du biométhane, mais nous permettent de nous rapprocher de notre cible d’injecter 5% de biométhane dans le réseau gazier d’ici 2025. »

À propos de Waga Energy

Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite dix-neuf unités WAGABOX® en France, en Espagne et au Canada, représentant une capacité installée de 690 GWh/an. Quinze autres unités sont en construction en France, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris.

À propos de Matrec-GFL

GFL (Green For Life), établie à Toronto, en Ontario, est la 4e plus grande entreprise diversifiée de services environnementaux en Amérique du Nord, et la seule dont le siège social pour l’Est du Canada est situé à Montréal-Est. Fondée en 2007, GFL est un leader en stratégies d’économie circulaire et de développement de nouvelles technologies vertes au Canada. De plus, GFL opère dans tous les secteurs d’activités de l’environnement dont la gestion des matières résiduelles (collecte sélective, matériaux de construction-rénovation-démolition, matières organiques et compostables), la gestion des matières dangereuses et d’urgence environnementales, la gestion des sols contaminés ainsi que dans la valorisation énergétique renouvelable verte. GFL opère au Québec sous le nom de Matrec, (pour matières recyclables) une division de GFL Environmental Inc. avec plus de 1500 employés et collaborateurs.

À propos d’Énergir (Énergir, s.e.c.)

Comptant plus de 9 milliards $ d’actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 540 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

