Waga Energy : et Séché Environnement s'associent pour produire du biométhane dans le Pas-de-Calais

Ce projet marque donc les 20 ans d'Opale Environnement et la poursuite de la démarche d'économie circulaire du site. Le gaz émis par les déchets y est aujourd'hui valorisé par un moteur produisant de l'électricité. Son remplacement par une unité WAGABOX®, au deuxième semestre de l'année 2023, évitera l'émission de 3 300 tonnes d'eqCO2 par an, par la substitution du gaz naturel 1 .. Le biométhane présente en outre l'intérêt de pouvoir être transporté et stocké facilement grâce aux infrastructures gazières existantes.

Mathieu Lefebvre, PDG de Waga Energy : « Nous sommes très heureux de cette première collaboration avec le groupe Séché Environnement, l'un des principaux acteurs français de la gestion et de la valorisation des déchets, dont nous partageons pleinement l'engagement au service de la préservation de l'environnement. Avec ce nouveau projet de biométhane, nous allons contribuer à la décarbonation de notre économie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par les énergies fossiles ».

Maxime Séché, Directeur général de Séché Environnement : « Opale Environnement a 20 ans, quel beau projet pour marquer cet anniversaire ! Aux côtés de Waga Energy, le groupe poursuit son engagement au service de la transition écologique des territoires et des industries. Réduire l'empreinte carbone, développer des solutions d'économie circulaire : ce projet s'inscrit parfaitement dans l'engagement du groupe Séché Environnement dans la lutte contre le réchauffement climatique. »

À propos de Waga Energy

Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnémotechnique : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d'épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane. Waga Energy exploite 13 unités WAGABOX® en France, représentant une capacité installée de 480 GWh/an. Douze unités sont en construction en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée depuis le 27 octobre 2021 sur Euronext Paris. www.waga-energy.com

À propos de Séché Environnement

Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l'environnement, notamment en cas d'urgence environnementale. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d'économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, le groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu'à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 implantations dans 15 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de près de 5000 salariés dont 2300 en France, Séché Environnement a réalisé en 2021 736M€ de chiffre d'affaires, dont 28% à l'international. Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B). Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

À propos d'Opale Environnement

Opale Environnement valorise et traite les déchets des particuliers et collectivités (ordures ménagères et assimilées) et des entreprises (déchets des activités économiques). Ce sont plus de 70 collaborateurs répartis sur deux sites (Calais et Sainte- Marie-Kerque) qui gèrent la collecte et le transport de déchets pour les particuliers et les industriels et exploitent un centre de tri et de valorisation ainsi qu'un centre de stockage.

Contacts presse

Waga Energy

Laurent Barbotin

33 (0)7 72 77 11 85 laurent.barbotin@waga-energy.com

Séché Environnement

Constance Descotes c.descotes@groupe-seche.com+33 (0)1 53 21 53 53