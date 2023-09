Waga Energy hausse de 95% du CA au 1er semestre

Waga Energy a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros au premier semestre 2023 (+95 % par rapport au premier semestre 2022).



Le chiffre d'affaires provient à 75 % de la vente de biométhane et des prestations d'épuration facturées aux exploitants de site de stockage des déchets (10,2 millions d'euros).



Le groupe a enregistré une accélération de l'expansion géographique matérialisée par le démarrage des premières unités internationales et la signature de contrats majeurs aux États-Unis durant l'été.



À la date de ce communiqué, le Groupe exploite 17 unités WAGABOX® en France, au Canada et en Espagne et 16 autres sont en construction en France, au Canada et aux États-Unis, représentant une capacité de production installée totale supérieure à 1,5 TWh/an.



Waga Energy a enregistré au premier semestre 2023 un EBITDA de -3,1 millions d'euros, contre

-2 millions d'euros au premier semestre 2022. ' Cette évolution s'explique principalement par la structuration et l'organisation du Groupe à l'international ' précise la direction.



Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy, a déclaré : ' Nous sommes fiers de pouvoir annoncer un quasi-doublement de notre chiffre d'affaires du premier semestre et l'accélération de notre déploiement international, en adéquation avec la feuille de route présentée aux investisseurs en octobre 2021.'.



