Waga Energy intègre Euronext Tech Leaders, le nouvel indice des valeurs technologiques européennes



13-Juin-2022 / 08:44 CET/CEST

le nouvel indice des valeurs technologiques européennes Waga Energy a été choisi pour intégrer Euronext Tech Leaders, le nouvel indice boursier des valeurs technologiques européennes. Euronext Tech Leaders regroupe une centaine d’entreprises de croissance listées sur l’une des sept grandes places européenne (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo), sélectionnées sur des critères de croissance et d’expertise technologique. Elles représentent une capitalisation boursière globale de 1 000 milliards d’euros. Ce nouvel indice a été créé début juin 2022 par Euronext, la principale place boursière européenne, pour soutenir la croissance des valeurs technologiques européennes et accroître leur visibilité auprès des investisseurs à l’international. Il sera opérationnel à partir du mois de juillet 2022. Une quarantaine de société françaises dont Waga Energy figurent dans l’indice Euronext Tech Leaders. À propos de Waga Energy Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnémotechnique : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane. Waga Energy exploite 13 unités WAGABOX® en France, représentant une capacité installée de 480 GWh/an. Douze unités sont en construction en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée depuis le 27 octobre 2021 sur Euronext Paris. www.waga-energy.com / Suivez-nous sur LinkedIn et sur Twitter CONTACT Laurent Barbotin

Directeur de la Communication

+33 772 771 185

