Waga Energy, le comté de Steuben, et Corning Natural Gas inaugurent la première unité WAGABOX® aux États-Unis

Le comté de Steuben, Waga Energy et Corning Natural Gas inaugurent une unité de production de biométhane dans l’état de New York (États-Unis) Le jeudi 16 mai 2024, Kelly Fitzpatrick, présidente du comté de Steuben, Guénaël Prince, directeur général de Waga Energy Inc., et Mike German, président-directeur général de Corning Natural Gas, ont inauguré la première unité de production de gaz naturel renouvelable (GNR) utilisant la technologie WAGABOX® aux États-Unis, sur le site de stockage des déchets du comté de Steuben à Bath (état de New York). Environ 80 personnes ont assisté à la cérémonie. Waga Energy et le comté de Steuben, rassemblant environ 94 000 habitants dans l’état de New York (États-Unis), ont démarré le 15 mars dernier une unité de production de biométhane sur le site de stockage des déchets de Bath. Grâce à la technologie WAGABOX®, développée et brevetée par Waga Energy, cet équipement innovant injectera 60 GWh de gaz renouvelable par an dans le réseau de distribution de l’opérateur local Corning Natural Gas, soit la consommation d’environ 4 000 foyers. Le biométhane se substituera au gaz naturel fossile et évitera l’émission de 13 500 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère, selon la méthodologie de calcul de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (Environmental Protection Agency). Waga Energy exploitera l’unité WAGABOX® pendant une durée initiale de 20 ans, et générera des revenus en revendant le biométhane dans le cadre d’un contrat d’achat privé (BPA – Biomethane Purchase Agreement). Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés avec le comté de Steuben. Le site de stockage du comté de Steuben est le premier aux États-Unis à bénéficier de la technologie WAGABOX® pour produire du biométhane à partir du gaz émis spontanément par les déchets enfouis. Fruit de 15 années de développement, la technologie WAGABOX® utilise la cryogénie pour garantir la production d’un gaz propre, local et renouvelable, pouvant être injecté directement dans les réseaux de distribution, quelles que soient les variations dans la composition du gaz brut et sa concentration en air. Waga Energy exploite actuellement 23 unités WAGABOX® dans le monde et 14 autres sont en construction. Le site de stockage des déchets de Bath traite 280 000 tonnes de déchets par an. Waga Energy a été choisi par le comté de Steuben à l’issue d’un appel d’offres lancé en 2020. Kelly Fitzpatrick, présidente du comté de Steuben : « C'est un grand jour pour le comté de Steuben mais aussi pour les générations futures. Nous sommes fiers de nous être associés à Waga Energy et à Corning Natural Gas pour mener ce projet à bien. » Guénaël Prince, directeur général de Waga Energy Inc. : « Ce projet commun réalisé avec le comté de Steuben et Corning Natural Gas marque une étape importante dans la lutte contre le changement climatique et une avancée majeure dans le domaine de la transition énergétique. » Mike German, président-directeur général de Corning Natural Gas : « Nous sommes ravis de participer à ce projet qui dote le comté de Steuben d’une technologie de pointe dans le domaine des énergies propres ». À propos du comté de Steuben Créé le 18 mars 1796, le comté de Steuben regroupe une population de 94 000 personnes sur un territoire de 3 600 kilomètres carrés situé dans l’état de New York. (steubencony.org). À propos de Waga Energy Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite 24 unités (détenues en propre ou vendues) en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, représentant une capacité installée de 940 GWh/an. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris. À propos de Corning Natural Gas Fondée en 1904, Corning Natural Gas Corporation est une société de distribution de gaz naturel basée dans l’état de New York. Elle exploite un réseau de 680 kilomètres qui dessert 23 villes et villages regroupant environ 15 000 consommateurs sur un territoire de1 000 km2, situé dans le sud et le centre de l’État de New York. Les priorités de CNGC sont : la sécurité, la fiabilité et la qualité de service. La direction et les collaborateurs sont animés par ces valeurs et s'emploient chaque jour à améliorer le service rendu aux consommateurs.

