Waga Energy / Mot-clé(s) : Développement durable/RSE

Waga Energy obtient la certification « ISCC EU » pour son unité de production espagnole



08-Juin-2023 / 18:30 CET/CEST



Waga Energy obtient la certification « ISCC EU » pour son unité de production espagnole Waga Energy a lancé la certification « ISCC EU » de plusieurs unités de production de biométhane en construction ou en exploitation en Europe. La première à avoir reçu ce label de qualité européen, contribuant à accroître la valeur commerciale du biométhane, est l’unité en construction sur le site de stockage des déchets de PreZero, près de Barcelone (Espagne). Waga Energy, spécialiste européen de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a obtenu la certification « ISCC EU » pour son unité en construction sur le site PreZero à Els Hostalets de Pierola (Catalogne, Espagne), au terme d’un audit indépendant réalisé en avril 2023. Ce label prouve que l’installation respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la directive européenne RED II[1]. L’acquéreur du biométhane pourra ainsi se prévaloir de son achat pour réduire l’impact environnemental de son activité, mesurer l’empreinte carbone de ses produits, ou justifier du respect d’éventuelles obligations réglementaires. « La certification ISCC contribue à accroître la valeur du biométhane que nous produisons, en garantissant sa traçabilité et sa conformité à la réglementation européenne sur les biocarburants. Elle nous a ainsi permis d’augmenter le prix de vente du biométhane qui sera produit par notre première unité espagnole », explique Lucie Tonnellier, directrice Energie de Waga Energy. Waga Energy a engagé la certification de toutes ses unités européennes dont la capacité de production dépasse 20 GWh par an. En France, cette certification deviendra prochainement indispensable pour bénéficier du tarif d’achat garanti par l’État. Elle facilitera également la vente du biométhane dans le cadre de contrats d’achat privé (Biomethane Purchase Agreement). Développé au sein de l’Union européenne, le programme International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) est le premier système international de certification de la biomasse et de la bioénergie. À propos de Waga Energy : Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite seize unités WAGABOX® en France, représentant une capacité installée de 570 GWh/an. Treize unités sont en construction en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris. www.waga-energy.com | Suivez-nous sur LinkedIn Contact

Laurent Barbotin

07 72 77 11 85

laurent.barbotin@waga-energy.com [1] Directive (EU) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Attachement



Document : Télécharger le communiqué



Diffusion d’une information Réseau Financier transmis par EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.