Waga Energy : obtient une subvention européenne de 2,4 ME

Waga Energy annonce avoir obtenu une subvention européenne d'un montant de 2,4 millions d'euros dans le cadre du dispositif Innovation Fund - Small Scale.



Innovation Fund a pour objectif de favoriser la mise sur le marché de technologies innovantes à faible intensité carbonique.



Cette somme sera utilisée pour cofinancer la première unité WAGABOX (R) déployée à l'international, en cours de construction en Espagne.



' Waga Energy produit du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, grâce à sa technologie d'épuration innovante WAGABOX (R), permettant de valoriser le méthane émis par les sites de stockage des déchets ' indique le groupe.



' Nous allons pouvoir capter encore plus de méthane provenant des déchets, et produire plus de biométhane pour substituer les énergies fossiles: cette subvention contribuera ainsi doublement à réduire les émissions de gaz à effet de serre ', explique Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de Waga Energy.



