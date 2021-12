Waga Energy

Waga Energy obtient une subvention européenne de 2,4 millions d'euros pour déployer sa technologie à l'international



21-Déc-2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Meylan, le 21 décembre 2021 Waga Energy obtient une subvention européenne

de 2,4 millions d'euros pour déployer

sa technologie à l'international Waga Energy a obtenu une subvention européenne d'un montant de 2,4 millions d'euros dans le cadre du dispositif Innovation Fund - Small Scale. Cette somme sera utilisée pour cofinancer la première unité WAGABOX(R) déployée à l'international, en cours de construction en Espagne. Waga Energy produit du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, grâce à sa technologie d'épuration innovante WAGABOX(R), permettant de valoriser le méthane émis par les sites de stockage des déchets (communément appelés « décharges »). En cinq ans, Waga Energy a injecté plus de 35 millions de mètres cubes de gaz renouvelable dans le réseau de l'opérateur français GRDF grâce à dix unités en exploitation en France, évitant ainsi l'émission d'environ 60 000 tonnes d'eqCO2. Dix autres unités sont en construction en France, en Espagne et au Canada. La subvention de l'Europe va aider Waga Energy à industrialiser la fabrication de ses unités WAGABOX(R) et à optimiser leur exploitation. Elle financera également le développement d'une innovation intégrée au module de distillation cryogénique des unités, visant à réduire encore le coût de production du biométhane. Un double effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre « L'aide de l'Europe va nous aider à améliorer la compétitivité du biométhane que nous produisons et à accélérer le déploiement de notre solution à grande échelle, notamment dans les pays qui ne subventionnent pas les énergies renouvelables. Nous allons pouvoir capter encore plus de méthane provenant des déchets, et produire plus de biométhane pour substituer les énergies fossiles : cette subvention contribuera ainsi doublement à réduire les émissions de gaz à effet de serre », explique Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de Waga Energy. Ces améliorations seront implémentées sur l'unité WAGABOX(R) actuellement en construction sur le site de stockage des déchets de Can Mata, près de Barcelone en Espagne, exploité par PreZero, la branche environnementale du Groupe Schwarz. Cette unité produira 70 GWh de biométhane par an, évitant ainsi l'émission de 17 000 tonnes d'eqCO2 dans l'atmosphère chaque année. Il s'agit du premier projet d'injection de gaz de décharge financé par un contrat privé d'achat d'énergie à long terme en Europe (Biomethane Purchase Agreement) sur le modèle des PPA (Power Purchase Agreement) utilisés pour les projets d'électricité renouvelable. Innovation Fund est un programme de financement européen né des engagements pris par l'Union Européenne lors de l'Accord de Paris. Il a pour objectif de favoriser la mise sur le marché de technologies innovantes à faible intensité carbonique. Innovation Fund est doté d'un budget de 10 milliards d'euros sur la période 2020-2030 abondé par les revenus du système européen d'échange des droits d'émission (ETS trading system). NOTE AUX ÉDITEURS À propos de Waga Energy Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnémotechnique : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets ( « gaz de décharge ») grâce à une technologie d'épuration brevetée appelée WAGABOX(R). Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX(R) dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane. Waga Energy exploite 10 unités WAGABOX(R) en France, représentant une capacité installée de 225 GWh/an. Dix unités sont en construction en France, en Espagne et au Canada. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée depuis le 27 octobre 2021 sur Euronext Paris. CONTACT PRESSE Laurent Barbotin

