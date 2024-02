Waga Energy : point stratégique sur les prochains exercices

Waga Energy organise aujourd'hui une journée investisseurs à l'occasion de laquelle l'équipe dirigeante présentera les objectifs stratégiques du Groupe pour la période 2024-2026.



Le groupe vise une accélération à l'international dans un contexte de forte croissance de la demande mondiale de biométhane et confirme des objectifs 2026 et ses ambitions de profitabilité au cours de l'exercice 2025.



Pour la période 2024-2026 le groupe a pour objectif le développement en Europe et en Amérique du Nord, d'accroître les capacités de production industrielle d'unités WAGABOX®, maintenir le haut niveau d'excellence opérationnelle et de rentabilité du parc en exploitation, accélérer le rythme d'assemblage et d'installation des unités WAGABOX® et renforcer son avance technologique.



Waga Energy confirme ses objectifs 2026. Le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros, une capacité installée d'environ 4 TWh/an, un chiffre d'affaires annuel récurrent contractualisé supérieur à 400 millions d'euros, une capacité installée permettant d'éviter l'émission de 660 000 tonnes d'eqCO2 par an.



Le groupe souhaite atteinte le seuil de rentabilité (EBITDA) au cours de l'exercice 2025 tout en préservant la forte dynamique de croissance.



' Nous voulons être prêts à saisir de nouvelles opportunités de développement sur des territoires en forte demande de biométhane, tout en continuant à sécuriser nos capacités de déploiement des unités WAGABOX®, à assurer leur exploitation continue et à enrichir nos solutions technologiques ' ont déclaré Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince et Nicolas Paget, co-fondateurs de Waga Energy.



