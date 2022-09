Résultats du premier semestre 2022

Waga Energy poursuit sa croissance sur un marché

de l’énergie perturbé, mais favorable au biométhane

Points marquants du premier semestre 2022 :

96 GWh de biométhane injectés (+37 % par rapport au premier semestre 2021)

15 800 tonnes d’eqCO2 évitées [1]

[1] Chiffre d’affaires de 7 m€ en progression de 35 %

EBITDA [2] de -3,1 m€ reflétant l’accélération des recrutements

[2] Trésorerie de 100 m€ à fin juin 2022, pour une dette financière de 32 m€

Trois unités de production de biométhane mises en exploitation

Quatre nouveaux projets engagés en Europe et en Amérique du Nord

Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnémonique : WAGA), spécialiste européen de la production de biométhane à partir du gaz des sites de stockage des déchets, publie les résultats du premier semestre de son exercice 2022, clos au 30 juin 2022, arrêtés le 30 septembre 2022 par son Conseil d’Administration.

Waga Energy poursuit son développement international dans un contexte favorable au biométhane, malgré la dégradation de l’environnement économique en Europe et les perturbations brutales du marché de l’énergie, provoquées par la guerre en Ukraine et l’indisponibilité d’une partie du parc nucléaire français.

Maintien des objectifs 2026 : 100 unités WAGABOX® en exploitation, 4 TWh de biométhane injectés et un chiffre d'affaires de 200 m€.

Éléments financiers consolidés du premier semestre

En M€, au 30 juin 2022 2021 % Variation Chiffre d’affaires 7,0 5,2 +35 % Total charges d’exploitation (hors amortissements et provisions)

Dont charges de personnel (*) -10,3 -4,8 -5,6 -2,0 +82 % +139 % EBITDA -3,1 -0,2 Amortissements et provisions -1,3 -1,0 +29 % Résultat opérationnel courant -4,4 -1,2 Autres produits et charges opérationnels non courants -0,1 -0,3 -82 % Résultat opérationnel -4,5 -1,5 Coût de l’endettement financier -0,6 -0,6 Résultat net consolidé -5,1 -2,3 Résultat net part du Groupe -5,2 -2,4 Capex -14,1 -4,8 +191 % Trésorerie au 30 juin 100,1 9,9



(*) Une charge de 1,1 m€ a été comptabilisée au premier semestre 2022 en application de la norme IFRS 2 relative aux paiements basés sur des actions (Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise « BSPCE » et options de souscription d’actions) attribués aux salariés et aux mandataires sociaux.

Mathieu Lefebvre, PDG de Waga Energy, commente :

« Les événements climatiques extrêmes de l’été 2022 et la guerre en Ukraine ont mis en évidence l’intérêt environnemental, mais aussi géopolitique du biométhane, substitut local et renouvelable du gaz naturel fossile, confortant la vision portée par Waga Energy. La solution que nous déployons, en étroite collaboration avec les acteurs de l’environnement, ouvre l’accès à d’importants volumes de gaz renouvelable à prix compétitif, et offre une réponse immédiate et concrète au double défi de la transition écologique et de l’indépendance énergétique des territoires. Dans un contexte économique difficile en Europe et malgré les dysfonctionnements conjoncturels du marché de l’électricité en France qui ralentissent le développement de certains projets d’injection, nous sommes totalement mobilisés sur le déploiement international de notre solution, dans le respect de nos engagements. »

Chiffre d’affaires consolidé de 7 m€, en hausse de 35 %,

dans un marché de l’énergie perturbé par le contexte géopolitique

Waga Energy a réalisé au cours du premier semestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 7,0 m€, en hausse de 35 % par rapport à la même période de l’exercice 2021. Cette hausse résulte essentiellement de l’augmentation de la production de biométhane.

Les treize unités WAGABOX® exploitées par le Groupe ont injecté 96 GWh de biométhane, soit 37 % de plus qu’au premier semestre 2021. Cette performance est principalement due au démarrage de trois nouvelles unités sur la période, dont une unité de très grande capacité sur le site de Veolia à Claye-Souilly (Seine-et-Marne). Le maintien d’un niveau de performance élevé sur les dix autres unités, qui ont toutes atteint une disponibilité d’au moins 95 % (hors arrêts imputables à des causes externes), y a également contribué.

Au cours du premier semestre 2022, la production de biométhane des unités WAGABOX® a évité l’émission de 15 800 tonnes d’eqCO2, par la substitution du gaz naturel fossile (cf. note page précédente).

Waga Energy a signé quatre nouveaux contrats sur la période, dont trois en France et un au Canada. Le Groupe se félicite notamment de la signature d’un premier contrat avec Séché Environnement, l’un des leaders français du traitement et de la valorisation des déchets. Les autres projets seront dévoilés prochainement, en concertation avec les partenaires. À la date de publication de ce communiqué, treize unités WAGABOX® sont en exploitation en France et quatorze autres en construction : huit en France, une en Espagne, une aux États-Unis et quatre au Canada.

L’âge moyen du parc est de 2,6 ans et la durée résiduelle moyenne des contrats en cours de 12,1 ans.

À date Fin S1 2022 fin 2021 fin 2020 Unités en exploitation 13 13 10 10 Unités en construction* 14 13 12 4 Total 27 26 22 14 * Hors ventes exceptionnelles d’équipements

L’activité du Groupe a été affectée par l’envolée des prix de l’énergie et la dégradation de l’environnement économique en Europe, provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En France, le prix élevé de l’électricité conduit certains opérateurs à privilégier ponctuellement la valorisation de leur biogaz en électricité, au détriment de la production de biométhane. Ces perturbations temporaires et localisées sont susceptibles de ralentir le développement commercial et la mise en service de certaines unités en cours de construction.

EBITDA de -3,1 m€ reflétant l’accélération des recrutements

et du développement international

Waga Energy a enregistré au premier semestre 2022 un EBITDA de -3,1 millions d'euros, contre

-0,2 million d’euros au premier semestre 2021. Cette évolution est liée à l’accélération des recrutements et à la structuration du Groupe à l’international, conformément au plan stratégique annoncé. Le Groupe est parvenu à recruter une cinquantaine de collaborateurs au cours des douze derniers mois, confirmant son attractivité dans un marché de l’emploi tendu. Au 30 juin 2022, Waga Energy employait 116 collaborateurs contre 69 un an plus tôt, soit une croissance des effectifs de 68 %.

L’EBITDA intègre également une charge sans impact sur la trésorerie de 1,1 million d’euros correspondant à l’attribution en 2019 et 2021 de BSPCE[3] et d’options de souscription d’actions aux collaborateurs, afin de les fidéliser et de les associer au succès de l’entreprise.

Résultat net consolidé de -5,1 m€

Waga Energy a enregistré un résultat net consolidé de -5,1 millions d’euros au premier semestre 2022, contre -2,3 millions d’euros au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel courant s’élève à

-4,4 millions d’euros contre -1,2 million d’euros au 30 juin 2021. Cette évolution est liée aux dépenses de structuration du Groupe à l’international et à l’augmentation du nombre d’unités en exploitation, impliquant une augmentation des dotations aux amortissements et des provisions. Le coût de l’endettement financier est stable à -0,6 million d’euros pour le 1er semestre 2022.

Situation financière solide, avec une trésorerie de 100,1 m€ à fin juin

Waga Energy a investi 14,1 millions d’euros au premier semestre 2022, contre 4,8 millions d’euros au premier semestre 2021, soit une augmentation de 191 %. L’essentiel des investissements a été consacré à la construction d’unités WAGABOX® et notamment d’unités de grande capacité à l’international. Ces investissements sont financés par de la dette bancaire, des fonds propres et des subventions.

Au total, au 30 juin 2022, le Groupe dispose de 114,6 millions d’euros de capitaux propres, et affiche une trésorerie de 100,1 millions d’euros, pour un endettement financier de 32,4 millions d’euros.

Obtention d’un nouveau financement bancaire long-terme de 23 m€

En juillet 2022, Waga Energy a conclu un nouveau financement bancaire long-terme d’un montant maximum de 23 millions d’euros pour sa filiale Waga Assets. Cette opération a permis de refinancer une partie des apports en comptes courants d’associés effectués par le Groupe à cette filiale pour financer la construction de trois unités aujourd’hui en exploitation, et permettra par ailleurs de financer trois autres projets. Ce nouveau financement permet de sécuriser la dette long-terme du Groupe et d’en optimiser le coût.

Augmentation de la production de biométhane en 2022,

et réaffirmation de l’ambition à horizon 2026

Waga Energy prévoit au deuxième semestre 2022 le démarrage d’une autre unité et une nouvelle augmentation de sa production de biométhane. La hausse du prix de l’électricité devrait cependant peser sur le coût d’exploitation des unités, et ne sera pas immédiatement compensée par les ventes de biométhane, dans la mesure où les prix sont indexés annuellement, dans le cadre de contrats à long terme, sur la base d’indices reflétant les coûts de main-d’œuvre[4] et les coûts industriels[5].

Malgré les dérèglements conjoncturels du marché de l’électricité, le Groupe est confiant dans sa capacité à clôturer fin 2022 un nouvel exercice de croissance et d’expansion internationale soutenues, conformément à son plan.

À long terme, le Groupe bénéficie de l’intérêt croissant suscité par le biométhane auprès des États et des entreprises, du fait du ralentissement des importations de gaz russe et de la hausse du prix du gaz naturel. Au-delà de son intérêt environnemental, le biométhane apparaît comme une énergie contribuant à l’indépendance énergétique des territoires. Dans le cadre du programme REPowerEU, la Commission européenne a dévoilé en mai dernier un Plan d’Action pour le Biométhane visant à favoriser la production de 375 TWh de biométhane au sein de l’Union européenne en 2030 (35 milliards de mètres cubes). Dans ce contexte, le Groupe est aujourd’hui en mesure de négocier la production des projets en développement dans des conditions favorables et à des prix sensiblement supérieurs à ce qu’ils étaient en 2021.

Conforté par les perspectives d’évolution favorable du marché du biométhane, Waga Energy maintient sa stratégie et confirme son objectif de déployer 100 unités WAGABOX® à fin 2026, pour un chiffre d’affaires qui devrait atteindre environ 200 millions d’euros à cette date avec une production d’environ 4 TWh.

À propos de Waga Energy

Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnémonique : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane. Waga Energy exploite 13 unités WAGABOX® en France, représentant une capacité installée de 480 GWh/an. Quatorze unités sont en construction en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition énergétique. Waga Energy est cotée depuis le 27 octobre 2021 sur Euronext Paris. www.waga-energy.com / Suivez-nous sur LinkedIn et sur Twitter

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du groupe ainsi qu’à l'environnement dans lequel le groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le chapitre 3 du document d’enregistrement universel 2021, qui a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 14 juin 2022 sous le numéro R.22-025. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle du groupe. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.