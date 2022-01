Waga Energy

Waga Energy : premier projet d'injection de biométhane sur un site de stockage des déchets aux États-Unis



04-Jan-2022 / 08:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Meylan (France), le 4 janvier 2022 Waga Energy remporte l'appel d'offres du comté de Steuben (État de New York) Premier projet d'injection de biométhane sur un site de stockage des déchets aux États-Unis Waga Energy a signé un contrat avec le comté de Steuben (État de New York, USA) pour produire du biométhane sur le site de stockage des déchets de Bath. Il s'agit du premier projet WAGABOX(R) lancé par Waga Energy aux États-Unis. Waga Energy a remporté l'appel d'offres lancé par le comté de Steuben (État de New York, États-Unis) pour valoriser le gaz de son site de stockage des déchets, situé sur la commune de Bath. Aux termes du contrat signé le 30 décembre 2021, Waga Energy va construire sur le site une unité d'épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX(R), qui permet de produire du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, à partir du gaz émis par les déchets enfouis (gaz de décharge). L'unité WAGABOX(R) sera mise en service sur le site de Bath en mars 2023. Elle traitera 1 600 m3/h de gaz brut et produira 60 GWh de biométhane par an, soit la consommation d'environ 4 000 foyers américains. Elle évitera chaque année l'émission de 13 500 tonnes de CO2eq. Waga Energy va financer la construction de l'unité WAGABOX(R) et assurer son exploitation pendant au moins 20 ans, dans le cadre du contrat signé avec le comté de Steuben pour la fourniture du gaz brut. L'unité sera construite en Amérique du Nord, à l'exception d'un composant du module de distillation cryogénique qui sera importé de France. Contrat d'achat d'énergie à long terme Le biométhane produit sur le site de Bath sera injecté directement dans le réseau de gaz local, et revendu à un opérateur privé dans le cadre d'un contrat d'achat d'énergie à long terme, sur le modèle des power purchase agreements (PPA) pratiqués dans les projets d'électricité renouvelable. Les revenus générés seront partagés avec le comté de Steuben. Steuben est l'un des 62 comtés de l'État de New York. Situé à 300 kilomètres au nord-ouest de New York, il compte environ 100 000 habitants. Son site de stockage peut recevoir jusqu'à 150 000 tonnes de déchets par an. En juillet 2020, le comté a lancé un appel d'offres pour valoriser le gaz émis par les déchets enfouis. Ce gaz est aujourd'hui capté et brûlé dans une torchère pour éviter les émissions directes de méthane à l'atmosphère. Fruit de 15 années de développement, la technologie WAGABOX(R) combine filtration membranaire et distillation cryogénique pour valoriser le gaz émis par les déchets enfouis sous forme de biométhane. Cinq ans après le démarrage de la première unité WAGABOX(R), Waga Energy exploite 10 unités en France et onze autres sont en construction en France, en Espagne et au Canada. Le comté de Steuben sera le premier aux États -Unis à bénéficier de cette innovation. Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de Waga Energy : "Nous sommes fiers d'avoir été choisis par le comté de Steuben pour valoriser le gaz du site de Bath. Le lancement de ce premier projet aux États-Unis est une étape majeure dans le déploiement international de notre solution. Nous proposons désormais aux opérateurs de site de stockage des déchets une solution standardisée, éprouvée, permettant de produire du biométhane à prix compétitif, même à partir de faibles volumes de gaz brut. Cela leur permet de contribuer efficacement à la transition énergétique tout en générant des revenus complémentaires ». Jack Wheeler, directeur du comté de Steuben : "Le comté de Steuben est ravi de s'associer à Waga Energy pour valoriser le gaz de son site de stockage, dans le cadre d'un projet respectueux de l'environnement et économiquement rentable. Waga Energy est une entreprise internationale très innovante et la concrétisation de cette collaboration profitera au comté de Steuben et à notre région pour de nombreuses années à venir". NOTES AUX ÉDITEURS À propos de Waga Energy Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnémotechnique : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets ( « gaz de décharge ») grâce à une technologie d'épuration brevetée appelée WAGABOX(R). Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX(R) dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane. Waga Energy exploite 10 unités WAGABOX(R) en France, représentant une capacité installée de 225 GWh/an. Dix unités sont en construction en France, en Espagne et au Canada. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée depuis le 27 octobre 2021 sur Euronext Paris. www.waga-energy.com / Suivez-nous sur LinkedIn et sur Twitter CONTACTS Laurent Barbotin Directeur de la Communication +33 772 771 185 laurent.barbotin@waga-energy.com Chris Brewer

Deputy County Manager

+ 1 607 664 2245 CBrewer@SteubenCountyNY.gov Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Télécharger le communiqué au format PDF