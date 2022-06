Waga Energy : projet d'échange de titres soumis à l'AG

Waga Energy indique que son conseil d'administration soumettra au vote des actionnaires, lors de l'assemblée générale du 30 juin, un projet d'échange de titres avec la société Holweb, visant à contrôler 100% du capital de sa filiale américaine Waga Energy Inc.



Le spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, qui détient actuellement 81% du capital de Waga Energy Inc., souhaite ainsi simplifier sa structure juridique et améliorer son efficacité opérationnelle.



L'opération, si elle est approuvée, conduira Waga Energy à émettre 655.995 actions nouvelles au profit d'Holweb, portant sa participation de 9,4 à 12,3% du capital du groupe. Waga Energy détiendra en retour 100% du capital de Waga Energy Inc.



Le groupe précise que la parité d'échange pour cette opération a été déterminée par son conseil d'administration sur la base des travaux d'un évaluateur indépendant et validée par un commissaire aux apports.



Basée à à Philadelphie, Waga Energy Inc a signé fin 2021 un premier contrat pour équiper le site de Bath (État de New York). Waga Energy dispose par ailleurs de deux autres filiales au Canada et en Espagne, détenues à 100%.



