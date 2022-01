Waga Energy : remporte le contrat du comté de Steuben (USA)

Waga Energy annonce avoir remporté l'appel d'offres du comté de Steuben (État de New York) pour produire du biométhane sur le site de stockage des déchets de Bath. Il s'agit du premier projet d'injection de biométhane sur un site de stockage des déchets aux États-Unis.



Waga Energy va construire sur le site une unité d'épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX (R), qui permet de produire du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, à partir du gaz émis par les déchets enfouis (gaz de décharge).



L'unité WAGABOX (R) sera mise en service sur le site de Bath en mars 2023. Elle traitera 1 600 m3/h de gaz brut et produira 60 GWh de biométhane par an, soit la consommation d'environ 4 000 foyers américains. Elle évitera chaque année l'émission de 13 500 tonnes de CO2eq.



Waga Energy va financer la construction de l'unité WAGABOX (R) et assurer son exploitation pendant au moins 20 ans.



Le biométhane produit sur le site de Bath sera injecté directement dans le réseau de gaz local, et revendu à un opérateur privé dans le cadre d'un contrat d'achat d'énergie à long terme, sur le modèle des power purchase agreements (PPA) pratiqués dans les projets d'électricité renouvelable.



Cinq ans après le démarrage de la première unité WAGABOX (R), Waga Energy exploite 10 unités en France et onze autres sont en construction en France, en Espagne et au Canada.



Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de Waga Energy : ' Nous proposons désormais aux opérateurs de site de stockage des déchets une solution standardisée, éprouvée, permettant de produire du biométhane à prix compétitif, même à partir de faibles volumes de gaz brut. Cela leur permet de contribuer efficacement à la transition énergétique tout en générant des revenus complémentaires '.



