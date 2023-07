Waga Energy

Waga Energy s'associe au comté de Scott pour produire du biométhane dans l’Iowa (USA)



Eybens (France), le 31 juillet 2023 Waga Energy s'associe au comté de Scott

pour produire du biométhane dans l’Iowa (USA) Waga Energy (EPA : WAGA), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a signé un accord avec la Commission Déchets du comté de Scott (Iowa) et la société Linwood Mining and Minerals, pour produire du biométhane sur le site de stockage des déchets de Davenport (Iowa, États-Unis). Dans le cadre de ce projet, Waga Energy va construite une unité d’épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX®, permettant de produire du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, à partir du biogaz émis spontanément par la dégradation des matières organiques contenues dans les déchets enfouis. Waga Energy prendra en charge son exploitation pendant au moins 20 ans, et partagera les revenus générés par la vente du biométhane avec la Commission et Linwood. Waga Energy aidera également la Commission à étendre et à améliorer son réseau de captation du biogaz, afin d’optimiser la production énergétique de l’unité. L'unité WAGABOX® sera mise en service en 2025. Elle produira 60 GWh de biométhane par an (200,000 MMBtu), injectés directement dans le réseau de gaz local grâce à un raccordement de 1,6 kilomètre réalisé dans le cadre de ce projet. L'installation alimentera environ 4 000 foyers locaux et évitera l’émission de 10 000 d'eqCO2 par an[1]. Pilier de la transition énergétique, le biométhane est une énergie locale et renouvelable qui peut substituer les combustibles fossiles dans le transport, l'industrie et le chauffage. Exploité par la Commission Déchets du Comté de Scott sur un terrain appartenant à Linwood, le site de stockage des déchets de Davenport reçoit environ 185 000 tonnes de déchets par an, collectés sur les 17 municipalités du comté de Scott. Le projet fournira des revenus complémentaires à la Commission et à Linwood, tout en contribuant à la transition énergétique du territoire et à la lutte contre le réchauffement climatique. Guénaël Prince, PDG de Waga Energy USA : "Nous sommes ravis de ce partenariat avec la Commission Déchets du Comté de Scott et le groupe Linwood au service de l’indépendance énergétique du territoire et de la transition énergétique. Grâce à la technologie WAGABOX®, le méthane contenu dans les déchets stockés sur le site de Davenport, qui était jusqu'à présent brûlé dans une torchère, sera injecté directement dans le réseau de gaz local pour alimenter les particuliers et les entreprises". Kathy Morris, directeur de la Commission Déchets du comté de Scott : “La Commission, Linwood et Waga Energy ont travaillé ensemble pour former un excellent partenariat public-privé. Cette collaboration a donné naissance à un projet avant-gardiste qui profite à tous les partenaires et à l'environnement. Nous sommes ravis que le méthane produit par le site de stockage des déchets de la région de Scott soit converti en biométhane. La Commission se réjouit de l'occasion qui lui est donnée d'apporter des avantages environnementaux directs à notre communauté locale". Mike Bush, président de Linwood Mining & Minerals Corp. : "Nous sommes très heureux de participer à ce projet qui préserve les ressources pour les générations futures et construit un monde meilleur, comme le fait notre entreprise familiale depuis cinq générations ». À propos de Waga Energy

Waga Energy (EPA: WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy exploite dix-sept unités WAGABOX® en France, au Canada et en Espagne, représentant une capacité installée de 640 GWh/an. Seize unités sont en construction en France, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris. À propos de la Commission Déchets du comté de Scott

Créée en 1972, la Commission Déchets du comté de Scott est une agence inter-gouvernementale regroupant 17 communes de l'État de l'Iowa (États-Unis). www.wastecom.com À propos de Linwood Mining & Minerals

Linwood Mining & Minerals Corporation est un leader reconnu de l’industrie du calcaire aux États-Unis. Créée en 1944, l'entreprise figure parmi les principales exploitations minières du pays. Pour en savoir plus : www.linwoodmining.com CONTACT

Laurent Barbotin

laurent.barbotin@waga-energy.com

[1]Estimation basée sur les facteurs d'émission comparés du gaz naturel et du biométhane en France déterminés par la base carbone de l'Ademe, en intégrant les émissions directes et indirectes (13 700 tonnes d'eqCO2 par an selon les critères de l'Agence Américaine de Protection de l'Environnement).



Document : Télécharger le communiqué