07-Déc-2022 / 07:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Waga Energy transfert son siège social

et multiplie par dix la surface de ses locaux Waga Energy va transférer son siège social dans un bâtiment de 8 000 mètres carrés situé à Eybens, au sud de Grenoble (Isère). Il accueillera partir du mois de février les effectifs isérois, et deviendra un centre d’excellence international dans le domaine du biométhane, de la cryogénie et des gaz renouvelables. Waga Energy (EPA : WAGA), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a acquis en novembre dernier un bâtiment de trois étages sur la commune d’Eybens, au sud de Grenoble (Isère). Le siège social et l’ensemble des effectifs isérois y seront transférés en février 2023. Depuis son introduction en Bourse en octobre 2021, l’entreprise a recruté 75 personnes, dont une soixantaine en France. Elle emploie désormais 150 collaborateurs dans le monde, dont 120 en France. Son siège social était hébergé depuis 2020 dans un bâtiment de 900 mètres carrés situé sur le parc technologique Inovallée à Meylan, à l’ouest de Grenoble.

Le futur siège de Waga Energy comprendra 5 300 mètres carrés de bureaux (dont une partie sera louée dans un premier temps) et un atelier de 2 700 mètres réservé au stockage de pièces pour la maintenance de ses unités de production . Il dispose en outre d’un terrain de 10 000 mètres carrés pouvant accueillir les grands équipements avant leur livraison sur site. Un investissement de 10 millions d’euros Waga Energy va investir 10 millions d’euros dans l’achat et l’aménagement de ce bâtiment, qui était auparavant occupé par l’entreprise informatique Hewlett Packard. L’opération est financée par un emprunt de 8 millions d’euros souscrit auprès de quatre banques françaises (BNP Paribas, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Caisse d’Épargne Rhône Alpes).

« L’acquisition de ce bâtiment marque une nouvelle étape dans le déroulement de notre plan stratégique, consistant à engager la construction d’une centaine d’unités de production de biométhane dans le monde d’ici 2026, pour avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il conforte également notre implantation au sein de l’écosystème d’innovation grenoblois, qui concentre une expertise unique au monde dans le domaine de la cryogénie et des gaz renouvelables », explique Nicolas Paget, directeur général délégué.

Créée en janvier 2015 à Meylan, Waga Energy déploie une technologie d’épuration appelée WAGABOX®, qui permet de produire du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, à partir du gaz émis par les sites de stockage des déchets. Quatorze unités WAGABOX® sont en exploitation en France et quinze autres en construction en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. À propos de Waga Energy Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de site de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane. Waga Energy exploite quatorze unités WAGABOX® en France, représentant une capacité installée de 415 GWh/an. Quinze unités sont en construction en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Chaque projet engagé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Waga Energy est cotée depuis le 27 octobre 2021 sur Euronext Paris.

