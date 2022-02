Waga Energy : trois modules cryogéniques pour Air Liquide

Données financières EUR USD CA 2021 10,5 M 12,0 M - Résultat net 2021 -3,40 M -3,89 M - Tréso. nette 2021 80,3 M 91,8 M - PER 2021 -180x Rendement 2021 - Capitalisation 604 M 691 M - VE / CA 2021 49,9x VE / CA 2022 25,3x Nbr Employés 50 Flottant - Graphique WAGA ENERGY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WAGA ENERGY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 30,60 € Objectif de cours Moyen 33,00 € Ecart / Objectif Moyen 7,84% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mathieu Lefebvre Chief Executive Officer Guenael Prince Chief Research & Development Officer Nicolas Paget Chief Technology Officer Guillaume Piechaczyk Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) WAGA ENERGY 8.13% 691 VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG -10.53% 3 976 ITM POWER PLC -35.33% 2 317 NEL ASA -17.09% 2 089 RENEWABLE ENERGY GROUP, INC. -9.61% 1 928 GREEN PLAINS INC. -9.87% 1 679