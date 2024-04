WagaEnergy : démarre une unité de production de biométhane

Le 23 avril 2024 à 09:50 Partager

WagaEnergy annonce la mise en service d'une unité de production de biométhane sur le Pôle de Stockage-Énergie (PSE) de Veolia à Chatuzange-le-Goubet (Drôme) depuis le 11 avril.



Grâce à la technologie Wagabox (brevetée et développée par Waga Energy), le gaz émis spontanément par les déchets enfouis sur le site est valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable au gaz naturel fossile.



Ce biométhane est alors injecté directement dans le réseau de distribution de GRDF pour alimenter les particuliers et les entreprises.



Selon Waga Energy, le Pôle Stockage-Énergie peut traiter 150 000 tonnes de déchets par an. Le gaz est aujourd'hui valorisé sous forme d'électricité par des moteurs de cogénération.



L'unité Wagaboxs'ajoute à ce dispositif pour augmenter la production d'énergie renouvelable du site. Capable de traiter 600m3/h de gaz brut, elle peut produire jusqu'à 25 GWh de biométhane par an, alimenter environ 3500 foyers, et éviter l'émission de plus de 4 000 tonnes d'eqCO2par an dans l'atmosphère.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.