Zone-Éco et Waga Energy démarrent une unité de production de biométhane à Cowansville, Québec

Zone-Éco et Waga Energy ont démarré une unité de production de biométhane à Cowansville, au Québec (Canada). Elle injectera en moyenne 30GWh par an de gaz renouvelable, soit la consommation d’environ 1750foyers québécois, évitant ainsi l’émission de 5542 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère.

Zone-Éco, fournisseur de services d’enfouissement, de compostage et de revalorisation des déchets, et Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, ont démarré le 3 juillet dernier une unité de production de biométhane sur le site de stockage des déchets de Cowansville (Québec, Canada). Grâce à la technologie WAGABOX®, brevetée et développée par Waga Energy, le biogaz émis spontanément par les déchets enfouis sur le site est valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable au gaz naturel fossile. Ce biométhane est injecté directement dans le réseau d’Énergir, principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, pour alimenter les particuliers et les entreprises.

L’unité WAGABOX® injectera en moyenne 30gigawattheure (GWh) de biométhane par an, soit la consommation d’environ 1750foyers québécois, évitant ainsi l’émission de 5542 tonnes d’équivalent CO2 (eqCO2) par an dans l’atmosphère[1]. L’équipement produit une énergie locale et renouvelable pour substituer les énergies fossiles dans le chauffage urbain ou des applications industrielles. Cette installation contribue ainsi à l’objectif fixé par le gouvernement québécois d’injecter 10% de biométhane dans les réseaux d’ici à 2030.

Le projet a bénéficié de subventions du gouvernement du Québec pour un montant total de 12,4 MCAD (8,4 M€). Une partie, 6,9 MCAD (4,7 M€), a été attribuée à Waga Energy Canada par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) du Québec, dans le cadre de son « Programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable » (PSPGNR), qui découle du « Plan pour une économie verte 2030 ». Le restant de la subvention, 5,5 MCAD (3,7 M€), a été versé à Énergir pour le raccordement du site à son réseau.

Il s’agit de la troisième unité de production de biométhane démarrée par Waga Energy au Québec. Ces équipements représentent une capacité installée de près de 195 GWh par an. Une quatrième unité est en construction au Canada, à Hartland, en Colombie-Britannique.

Zone-Éco, organisme public du comté de Brome-Missisquoi, gère le site de stockage de Cowansville qui peut traiter jusqu’à 75 000 tonnes de déchets par an, provenant du comté de Brome-Missisquoi et des comtés limitrophes. Le biogaz produit par les déchets était jusqu’à présent brûlé dans une torchère pour éviter les émissions directes de méthane dans l’atmosphère. Il est désormais valorisé par cette unité WAGABOX® qui est une contribution supplémentaire au gaz bas carbone dans les réseaux locaux du comté de Brome-Missisquoi.

PierreFitzgibbon, ministre québécois de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal: «Le biométhane est une solution efficace pour diminuer la consommation d’énergies fossiles. Le partenariat entre Zone-Éco et WagaEnergyCanada permet de développer une expertise dans un secteur où l’on doit innover pour accélérer la production de cette énergie de transition.»

BenoitCharette, ministre québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et responsable de la région des Laurentides: «En valorisant les rejets d’un site de stockage de déchets pour en faire du biométhane, Zone-Éco et WagaEnergyCanada contribuent à l’atteinte de nos objectifs climatiques. La production locale de biométhane est l’une des solutions pour assurer une transition vers un Québec plus résilient et sobre en carbone, et c’est pourquoi notre gouvernement est fier d’appuyer des initiatives comme celle-ci.»

David Rumsby, directeur général de Zone-Éco : « Cela fait plusieurs années que nous travaillons sur le développement de ce projet et, grâce aux efforts de l’ensemble de notre équipe, nous sommes très fiers de l’évolution du projet et des impacts qu’il aura chez Zone-Éco et sur la gestion des matières résiduelles dans Brome-Missisquoi. »

Julie Flynn, présidente-directrice générale de Waga Energy Canada : « Nous sommes ravis de collaborer avec Zone-Éco, Énergir et le gouvernement québécois pour atteindre l’objectif de 10% de biométhane dans le réseau de gaz du Québec d’ici à 2030 et contribuer à la décarbonation de la province. Nous sommes très fiers de participer ainsi à la transition énergétique du Canada. »

Renault-François Lortie, vice-président, Clients et approvisionnement gazier chez Énergir : « Collectivement, nous devons revoir nos habitudes en matière de consommation d’énergie afin de prioriser, lorsque c’est possible, des énergies renouvelables et être un acteur de la transition vers une économie de plus en plus sobre en carbone. Nous le pouvons grâce à des projets comme celui de nos partenaires Waga Energy et Zone-Éco qui, par leur vision et leur expertise, nous permettent d’augmenter les quantités de biométhane dans notre réseau et ainsi en offrir encore davantage à l’ensemble de nos clients qui souhaite diminuer l’impact carbone de sa consommation énergétique. Il représente non seulement le 9e projet à injecter dans notre réseau, mais contribue activement à sa décarbonation. En effet, grâce aux volumes générés par le projet Zone-Éco, nous nous rapprochons graduellement de notre cible de 5 % de biométhane d’ici à 2025. »

À propos de Zone-Éco

Anciennement connue sous le nom de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM), l’organisation change de nom en 2023 pour devenir Zone-Éco. Zone-Éco, située à Cowansville (Québec), permet aux citoyens de quatre communes (Bedford, Cowansville, Dunham et Farnham) de profiter des services modernes d’enfouissement, de compostage et de revalorisation.

Dans une perspective d’amélioration continue et d’innovation, la vision de l’organisation est de transformer Zone-Éco en un chef de file en gestion des matières résiduelles au Québec ! Le respect, l’excellence, le travail d’équipe et la responsabilisation collective sont les valeurs inspirantes qui stimulent notre désir de dépassement !

https://zone-eco.ca

À propos de WagaEnergy

Waga Energy produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage de déchets non dangereux grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration.

À la date de ce document, WagaEnergy exploite 27unités en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, représentant une capacité installée dépassant 1 TWh/an. Chaque projet engagé par WagaEnergy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et à la transition énergétique.

WagaEnergy emploie 230 salariés, dont 34 au Canada. Son siège social est situé à Eybens (Isère). Waga Energy Canada est implantée à Shawinigan, Québec. L’entreprise a réalisé 33,3M€ de chiffre d’affaires en2023. Elle est cotée sur Euronext Paris (FR0012532810 – EPA: WAGA).

www.waga-energy.com

