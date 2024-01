Wagners Holding Company Limited est un producteur australien de matériaux de construction et de services pour les marchés australiens et internationaux. La société opère à travers trois segments : Matériaux et services de construction (CMS), Technologie des fibres composites (CFT) et Béton écologique (EFC). Le segment CMS fournit une gamme de matériaux de construction et de services principalement à des clients des secteurs de la construction, des infrastructures et des ressources. Ses principaux produits sont le ciment, les cendres volantes, le béton prêt à l'emploi, les produits préfabriqués en béton, les granulats et l'acier d'armature. Ses services comprennent le béton mobile, les services de concassage et de transport, et sont fournis par le biais de contrats à moyen et long terme, tant au niveau national qu'international. Les segments CFT et EFT de la société fournissent des matériaux de construction de nouvelle génération durables sur le plan environnemental grâce aux technologies de fibres composites et au béton écologique.

Secteur Matériaux de construction